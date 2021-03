Policijā vērsušies vairāki apkrāpti sludinājumu portāla klienti

Valsts policija (VP) šonedēļ saņēmusi informāciju par vairākiem apkrāptiem iedzīvotājiem Rīgā un Jūrmalā, kuri bija pārdevuši preces sludinājumu portālā "ss.com", informēja VP.

VP Jūrmalas iecirknī ceturtdien, 25.martā, tika saņemta informācija par 1000 eiro izkrāpšanu no kādas iedzīvotājas, kura bija pārdevusi preces, ievietojot sludinājumu "ss.com".

Sieviete bija saņēmusi zvanu no kādas personas, kura pagalvoja, ka vēloties iegādāties preci. Viltus pircējs izteica vēlmi veikt maksājumu ar kurjerpasta "DPD" starpniecību. Pārdevējai tika atsūtīta viltus interneta saite, kur bija prasīts ievadīt savas bankas un personīgos datus. Tādējādi no bankas konta tika izkrāpti 1000 eiro.

Tās pašas dienas vakarā Jūrmalas iecirknī tika saņemta informācija no vēl kādas iedzīvotājas, kura bija izvietojusi pārdošanas sludinājumus portālā "ss.com" un apkrāpta līdzīgā veidā. Proti, pārdevēja saņēma ziņu no personas, kura izrādīja vēlmi iegādāties preci. Noziedznieki atsūtīja viltus vietnes saiti, šoreiz atdarinot "Omniva" mājaslapu, ar aicinājumu tajā ievadīt bankas norēķinu kartes datus. Tādā veidā no bankas konta tika izkrāpti gandrīz 800 eiro.

Savukārt Rīgā ceturtdien kādam vīrietim līdzīgā veidā, izvilinot bankas konta piekļuves datus, no konta izkrāpti 345 eiro.

VP atgādināja nekādā gadījumā neievadīt savus personīgos datus un bankas kontu datus saitēs, ko atsūtījuši svešinieki, pirms iedzīvotāji nav pārliecinājušies par šo saišu patiesumu!

Gadījumos, ja ir izkrāpti finanšu līdzekļi, aicinām nekavējoties par to ziņot savai bankai, bet pēc tam jāvēršas policijā ar iesniegumu.

