Policijas priekšnieks satraukts par daudzajiem uzbrukumiem likumsargiem

Patlaban ir izteikti daudz negāciju un gana daudz arī uzbrukumu policijas darbiniekiem, intervijā žurnālam "SestDiena" atzinis Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks.

"Atklāti sakot, mani nedaudz uztrauc šie uzbrukumi un pretošanās," viņš norāda, atklājot, ka diezgan bieži pret policistiem izturas vardarbīgi, mēģina iesist, spert, arī policistēm.

Kopš pagājušā gada nogales par šādiem pārkāpumiem ierosināti vismaz 26 procesi.

Viņaprāt, sabiedrības noskaņojumā, salīdzinot ar pavasari, patlaban ir vērojama zināma nervozitāte.

"Protams. Pavasarī vairāk bija satraukums, kas tā ir par slimību un kā izpaužas, tad pret policiju negāciju nebija. Tagad diemžēl esam nonākuši līdz tam, ka policijai nākas vairāk lietot represijas. Mēs ļoti ilgi centāmies tik bargus sodus nepiemērot, bet bija daļa sabiedrības, kas turpināja pārkāpt ierobežojumus," uzsver policijas priekšnieks.

Vaicāts, kas ir tie, kuriem ir dūša būt agresīviem pret policiju un kur rodas viņu bravūra, Ruks skaidro, ka viena daļa bravūrīgo ir jaunieši, kuriem liekas, "ka viņi jau dzīvē visu zina un saprot, un kuriem ir jūra līdz ceļiem".

"Otra daļa, cik esmu novērojis, ir tādi, kas uz pandēmijas rēķina mēģina būvēt savu pazīstamību ar sev vien zināmiem mērķiem - varbūt nākotnei, bet par to negribu dziļāk izpausties. Vēl viena daļa ir to, kuri vienkārši pavelkas tiem pirmajiem līdzi. Protams, diskomforts ir visiem, arī man gribētos satikt radiniekus un normāli aiziet uz veikaliem, bet nedrīkst. Pie friziera arī gribas, teikšu atklāti," atzīst policijas priekšnieks.

Viņš arī atklāja, ka patlaban ar Covid-19 sasirguši 135 likumsargi, bet 129 darbinieki noteikti kā kontaktpersonas. "Šāds skaitlis plus mīnus 50 cilvēku robežās ir jau kādu laiku, visu decembri. Viens policists ir nomiris no Covid-19 izraisītajām komplikācijām, vairāki policisti to ir pārslimojuši smagā formā. Nav nekādi joki," atklāj Ruks.

