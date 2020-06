Saeima konceptuāli atbalsta grozījumus tabakas izstrādājumu nelegālās tirdzniecības efektīvākai apkarošanai

Lai efektīvāk ierobežotu tabakas izstrādājumu nelegālo apriti, Saeima piektdien, 5.jūnijā, pirmajā lasījumā atbalstīja likumu grozījumus, kas cita starpā paredz noteikt kriminālatbildību par tabakas izstrādājumu nelikumīgu realizāciju neatkarīgi no tās apmēra, informē Saeimas Preses dienests.

Šobrīd kriminālatbildība par tabakas izstrādājumu nelikumīgu realizāciju iestājas tad, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Ja netiek sasniegts ievērojams apmērs, piemēro administratīvo atbildību.

Ar Krimināllikuma grozījumiem paredzēts noteikt, ka gadījumā, ja persona realizēs nelegāli izgatavotus (ražotus) vai ar akcīzes nodokļa markām nemarķētus tabakas izstrādājumus vai tādus bezdūmu tabakas izstrādājumus, kuru laišana tirgū ir aizliegta, tai varēs piemērot kriminālatbildību arī tad, ja realizācija nav notikusi ievērojamā apmērā. Šādā gadījumā personu varēs sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai ar naudas sodu.

Kā likumprojektā atzīmē tā autori, daudziem nelikumīgu tabakas izstrādājumu tirgotājiem piemēroti administratīvie sodi vairāku tūkstošu eiro apmērā, taču tirgotāji šos sodus nenomaksā un arī piedzīt no viņiem tos nav iespējams.

Ar grozījumiem arī plānots pastiprināt kriminālatbildību par nelikumīgu alkoholisko dzērienu realizāciju, ja tā tiks izdarīta ievērojamā apmērā vai organizētā grupā. Proti, ievērojama apmēra gadījumā personu būs iespējams sodīt ar brīvības atņemšanu līdz trim gadiem, savukārt organizētas grupas gadījumā personu būs iespējams sodīt ar brīvības atņemšanu līdz pat astoņiem gadiem.

Ar grozījumiem likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" iecerēts noteikt tabakas izstrādājumu daudzumu, kura sasniegšana atzīstama par noziedzīgu nodarījumu lielā apmērā.

Tāpat plānots noteikt tabakas izstrādājumu daudzumu, kura nepārsniegšana atzīstama par maznozīmīgu noziedzīgu nodarījumu, paredzot iespēju personu no kriminālatbildības atbrīvot. Vienlaikus nodarījuma maznozīmīguma konstatēšana neradīs pienākumu atbrīvot personu no kriminālatbildības, par to būs jālemj procesa virzītājam, ņemot vērā visus lietas apstākļus un personu raksturojošo informāciju, uzsver likumprojekta autori.

Lai grozījumi Krimināllikumā un likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta vēl divos lasījumos.

Foto: pixabay.com