Sestdien sākti 400 administratīvo pārkāpumu procesi par nepakļaušanos un pulcēšanos komandantstundas laikā

Mājsēdes kontroles laikā naktī no sestdienas uz svētdienu, no plkst.22 līdz 5 sākti 400 administratīvo pārkāpumu procesi par nepakļaušanos, pulcēšanos un transportlīdzekļu vadīšanu reibumā mājsēdes laikā, informēja Valsts policijā (VP)

VP sadarbībā ar pašvaldību policijām, Valsts robežsardzi un Zemessardzi šonakt pārbaudīja 4792 personas. 3603 gadījumā personas uz ielas atradās attaisnojošu iemeslu dēļ un viņām bija aizpildīti pašapliecinājumi. Vēl 570 gadījumos iedzīvotājiem doti preventīvi norādījumi, bet diemžēl tika konstatēti arī pārkāpumi, par kuriem uzreiz piemēroti sodi vai uzsākti administratīvie procesi.

Saistībā ar ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu uzsākti 400 administratīvo pārkāpumu procesi, no tiem puse uzsākti Rīgas reģionā. Tāpat sagatavoti 149 ziņojumi par administratīvo pārkāpumu procesu uzsākšanu.

VP Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonas patrulējot 30.janvāra vakarā Rīgā, Volguntes un Apūzes ielu krustojumā pulksten 23 sastapa vīrieti, kurš pārvietojās ārpus savas dzīvesvietas, neuzrādīja pašapliecinājumu un atteicās sniegt savus datus, kā arī uzvedās agresīvi. Likumsargi pieņēma lēmumu personu nogādāt policijas iecirknī personības noskaidrošanai.

Policijā norādīja, ka iecirknī vīrietis turpināja uzvesties agresīvi, vicināties ar rokām un mēģināja ar dūri iesist policistam. Vīrietim vairākkārt tika dotas norādes izbeigt pretestību un pakļauties policijas darbinieku likumīgām prasībām, taču viņš turpināja likumsargu likumīgās prasības ignorēt. Lai savaldītu vīrieti, viņam tika uzlikti roku dzelži. Iecirknī tika noskaidrota vīrieša personība un konstatēts, ka viņam nav arī deklarētas dzīvesvietas.

Valsts policijā par notikušo tika uzsākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi - par mājsēdes neievērošanu, par amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu un par dzīvesvietas nedeklarēšanu.

Savukārt 31.janvarī ap pulksten 00.40 VP Rīgā, Pilsoņu ielā pamanīja sievieti, kura neievēroja pārvietošanās aizliegumu. Sieviete nepildīja policijas darbinieku likumīgās prasības iekāpt dienesta transportlīdzeklī, viņa lamājās necenzētiem vārdiem, iespēra dienesta transportlīdzeklim ar kāju un atteicās izpildīt rīkojumu.

VP minēja, ka sievietes attieksme pret mājsēdes noteikumiem bija nicinoša un viņa savā paskaidrojumā minēja, ka slēpusies no policijas darbiniekiem, ieguļoties sniegā tā, lai viņu nepamanītu. Viņa paskaidroja ka, būdama alkohola reibumā, devusies mājās, bet neatklāj, kur bijusi. Tāpat sieviete atzina, ka par ieviesto aizliegumu bija informēta, un apzināti to bija pārkāpusi.

VP šajā gadījumā tika uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi - par mājsēdes neievērošanu un par amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu.

Vienlaikus 30.janvārī ap pulksten 22.10 VP saņemta informācija par to, ka Daugavpilī, Arhitektu ielā kādā dzīvoklī notiek privāta pulcēšanās. Policijas amatpersonas ieradās notikuma vietā un konstatēja, ka dzīvoklī atrodas piecas personas. Viena persona jau gulēja, taču divi vīrieši bija spēcīgā alkohola reibumā. Dzīvokļa īpašnieks uzvedies agresīvi un nepakļāvies VP darbinieku likumīgām prasībām, kā arī sarunas laikā izmantoja necenzētus vārdus un atteicās nosaukt savus personas datus.

Attiecīgi vīrietis tika aizturēts un nogādāts policijas iecirknī. Vīrietis paskaidroja, ka pie viņa ieradās paziņas un viņi kopīgi lietoja alkoholu, apzinoties to, ka valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis un pulcēšanās ārpus vienas mājsaimniecības nav atļauta.

VP šajā gadījumā tika uzsākti divi administratīvo pārkāpumu procesi - par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu un par amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu.

Tāpat mājsēdes laikā, kad personām aizliegts pārvietoties pēc pulksten 22 bez attaisnojoša iemesla, ir piemēroti arī sodi 1000 eiro apmērā, kā, piemēram, Viļānu novadā, kur personas pārvietojās automašīnā no dažādām mājsaimniecībām, bija agresīvi noskaņotas un atteicās sniegt paskaidrojumu.

Kopumā mājsēdes laikā ir apturēti deviņi transportlīdzekļu vadītāji, kuri sēdušies pie stūres, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē, taču viens no tiem arī bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām. Divi no transportlīdzekļu vadītājiem, atrodoties alkohola reibumā, izraisīja avārijas, vienā gadījumā uzbraucot ceļa zīmei, taču otrā gadījumā - stāvēšanai novietotai automašīnai un no notikuma vietas aizbrauca, taču likumsargi viņu noskaidroja un aizturēja.

Pārkāpumi konstatēti Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Kuldīgā, Cēsīs, Madonā, Ropažu novadā un Stopiņu novadā.

VP par konstatētajiem pārkāpumiem ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par braukšanu reibumā, savukārt kriminālprocess gadījumā, kad autovadītājam nav iegūtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības un viņš ar automašīnu pārvietojies, būdams reibuma stāvoklī.

Ņemot vērā, ka šīs personas bez attaisnojoša iemesla un aizpildīta pašapliecinājuma braukušas pārvietojušās aizlieguma laikā, ir uzsākti arī administratīvo pārkāpumu procesi par noteikto pārvietošanās aizliegumu neievērošanu.

VP atgādināja, ka, lai samazinātu risku inficēt vienam otru ar Covid-19, līdz 7.februārim nedēļas nogalēs ir noteikts pārvietošanās aizliegums. Šajā laikā uz ielas var atrasties tikai, ja ir attaisnojošs iemesls un aizpildīts pašapliecinājums, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.

Foto: no arhīva