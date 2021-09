Šogad peldsezonā Zemgalē no ūdenstilpēm izcelti astoņi bojāgājušie

Šogad oficiālās peldēšanas sezonas laikā, no 15.maija līdz 15.septembrim, Zemgalē ugunsdzēsēji glābēji no ūdenstilpēm izcēla astoņus bojāgājušos. Visi šogad no ūdenstilpēm Zemgalē izceltie bojāgājušie bija vīrieši, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste.

Bojāgājušie izcelti Jēkabpilī no Radžu ūdenskrātuves, Aizkraukles novada Kokneses pagastā no dīķa, Jaunjelgavas pagastā un Pļaviņās (2 bojāgājušie) no Daugavas un Skrīveru pagastā no Dīvajas, Bauskas novada Īslīces pagastā no Mūsas un Jelgavas novada Līvbērzes pagastā no dīķa. Vēl vienā gadījumā Bauskas novada Iecavas pagastā bojāgājušo no ūdenstilpes izcēla iedzīvotāji pašu spēkiem pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās.

Ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz vairākiem negadījumiem ūdenstilpēs, kas saistīti ar peldlīdzekļu lietošanu. Ozolnieku novadā Garozas upē cilvēks no laivas bija iekritis upē un viņu izglāba notikušā aculiecinieki. Savukārt, Tukuma novadā divi cilvēki laivā bija iebraukuši Kaņiera ezerā un ilgi neatgriezās. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties, cilvēki bija saviem spēkiem nokļuvuši ezera krastā.

Aizvadītajā gadā Zemgalē peldsezonā no ūdenstilpēm izcelti deviņi bojāgājušie, no tiem četri tagadējā Aizkraukles novada teritorijā un pa vienam Jēkabpils pilsētā, Jēkabpils novada Viesītes pagastā, Tukuma novada Kandavas pagastā, Dobeles novada Tērvetes pagastā un Bauskas novada Rundāles pagastā. Vēl negadījumos Jēkabpils pilsētā un Tukuma novada Engures pagastā ugunsdzēsēji glābēji izglāba trīs cilvēkus.

Visā Latvijā šogad peldsezonā ugunsdzēsēji glābēji izglāba 29 cilvēkus, bet no ūdenstilpēm tika izcelti 63 bojāgājuši cilvēki, tai skaitā viena nepilngadīga persona. Bojāgājuši cilvēki no ūdenstilpēm tiek izcelti ne tikai peldsezonā un ne visos gadījumos bojāejas iemesls ir bijusi noslīkšana. Ziņas par noslīkušiem cilvēkiem apkopo Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

Šogad kopumā VUGD no ūdenstilpēm Zemgalē jau izcēla 16 bojāgājušos, bet visā Latvijā - 86 bojāgājušos. Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana nereti noved pie traģiskiem negadījumiem. Izvērtējot notikuma vietā iegūto informāciju, var secināt, ka biežākie iespējamie iemesli nelaimes gadījumiem pie un uz ūdens ir:-

cilvēki alkohola reibumā gājuši peldēt vai izkrituši no peldlīdzekļiem;

- laivojot vai pārvietojoties ar citiem ūdens transporta līdzekļiem, nav izmantas glābšanas vestes;

- pieaugušie un bērni uz piepūšamiem matračiem un rotaļu laivām ienesti jūrā un saviem spēkiem nav spējuši izkļūt krastā;

- pārgalvīgi riskējuši un mēģinājuši pašapliecināties, cenšoties pārpeldēt ūdenstilpi;

- izvēlējušies peldēšanai nepiemērotas vietas – karjerus, nelabiekārtotas pludmales;

- nav uzraudzījuši vai pavirši izturējušies pret bērnu drošību ūdenstilpju tuvumā.

Lai nākamā peldsezona tiktu aizvadīta bez liekām rūpēm un raizēm, VUGD aicina rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību jau tagad.



VUGD atgādina vairākus priekšnoteikumus, lai atpūta pie ūdens nepārvērstos traģēdijā.

Esiet piesardzīgi atpūtā pie un uz ūdens!

Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās. Nepārvērtējiet savus spēkus – ja reiz esat varējis pārpeldēt šo upi, tas nenozīmē, ka varat to arī šodien!Izmantojiet glābšanas vestes!Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem līdz 12 gadu vecumam glābšanas vestei obligāti ir jābūt uzvilktai. Papildu drošībai arī pieaugušos VUGD aicina izmantot glābšanas vestes.

Esiet atbildīgi un atsakieties no alkohola lietošanas atpūtā pie ūdens!

Viens no biežākajiem noslīkšanas iemesliem ir peldēšanās alkohola reibumā, kad cilvēkam ir traucēta apziņa un viņš labprāt uzņemas risku, taču ir samazināta koordinācijas spēja un reakcijas ātrums, piemēram, lai saprastu, cik tālu esi aizpeldējis un ātri peldētu atpakaļ. Otrs iemesls – cilvēku pārdrošība, piemēram, lēkšana ūdenī nepārbaudītās vietās, cenšanās pierādīt savu spēju aizpeldēt tālāk par citiem. Treškārt, karstajā laikā var parādīties veselības problēmas, kuras rodas sakarsušam cilvēkam pārāk strauji ieejot aukstā ūdenī.

Alkohola lietošana un atpūta pie ūdens nav savienojamas lietas!

Ja tomēr esat reibumā, neejiet peldēties, palieciet krastā! Atcerieties, ka lielākā daļa cilvēku noslīkst būdami alkohola reibumā! Atturiet savus draugus vai radus no došanās ūdenī, ja viņi ir alkohola reibumā!

Rūpējieties par bērnu drošību!

VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, viņš var iekrist ūdenī un var notikt nelaime. VUGD atgādina, ka piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, matracīši, bumbas u.c.) bērniem noder tikai rotaļām, turklāt seklumā un tikai pieaugušo uzraudzībā. Pārrunājiet ar bērniem jautājumus, kas saistīti ar drošību pie ūdens un rīcību ārkārtas gadījumos, lai atpūta pie ūdens nepārvērstos traģēdijā. Vecākiem un citiem pieaugušajiem jāņem vērā, ka bērni mācās skatoties, kā rīkojas viņu vecāki un citi pieaugušie – ja pieaugušie būs neapdomīgi un pārkāps drošības noteikumus, tā rīkosies arī bērni, jo domās, ka tas ir pareizi.

VUGD atgādina, ka gadījumos, ja redzat, ka cilvēks slīkst nekavējoties izsauciet glābējus pa tālruni 112, pēc iespējas precīzāk norādot nelaimes vietas koordinātes un piebraukšanas iespējas.





Foto: pixabay.com