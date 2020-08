Šonakt ugunsgrēkā Jelgavā cieta cilvēks

Aizvadītajā diennaktī, laikā no 5.augusta pulksten 6.30 līdz 6.augusta pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma astoņus izsaukumus – trīs uz ugunsgrēku dzēšanu, četrus uz glābšanas darbiem, bet viens no izsaukumiem bija maldinājums, informē VUGD.

Šonakt pulksten 1.21 VUGD saņēma izsaukumu Jelgavā, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkas otrā stāva dzīvoklī deg elektroskūteris un sadzīves mantas 6m2 platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās seši cilvēki, bet ugunsdzēsēji glābēji no ēkas evakuēja vēl desmit cilvēkus, no kuriem viens bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pulksten 2.42 ugunsgrēks likvidēts.

Vakar pulksten 22.06 tika saņemts izsaukums uz Engures novada Smārdes pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies trīsstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkas trešā stāva dzīvoklī degusi elektroinstalācija 0,1m2 platībā. Ugunsgrēks likvidēts pirms VUGD ierašanās.

VUGD atgādina – reizi 10 gados mājoklī ir jāveic elektroinstalācijas pārbaude, kā arī reizē ar elektroinstalācijas pārbaudi veic elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru! Līdztekus VUGD atgādina, ka visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, kas ar skaļas skaņas palīdzību brīdinās par ugunsgrēka izcelšanos, bet privātmājas papildus ir jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

Kopumā aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 51 izsaukumu, no kuriem 17 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet 12 no izsaukumiem bija maldinājumi.

Foto: no arhīva