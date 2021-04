SPRK brīdina par krāpniecisko zvanu skaita pieaugumu

Pašlaik Latvijā aktualizējusies krāpniecisku zvanu problēma, norādīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Regulatorā pauda, ka īpaši aktivizējušies divi krāpniecības veidi, kas vērsti uz lietotāju interešu aizskaršanu. Tie ir gadījumi, kad persona uzdodas par kādas iestādes darbinieku un aicina izpaust personas datus, un situācijas, kad lietotājs saņem īsu neatbildētu zvanu, kura nolūks ir panākt, lai lietotājs atzvana.

SPRK skaidroja, ka "atzvana" krāpšanas gadījumā galalietotājs saņem īsu izsaukumu uz savu telefona numuru no nepazīstama numura, uz kuru nav iespējams atbildēt īsā izsaukuma dēļ. Zvanītāja nolūks šajā gadījumā ir zvana saņēmējam likt atzvanīt. Lielākoties šajos gadījumos tie ir ārvalstu numuri.

Lietotājs saņem zvanu no nepazīstama numura, kas ir līdzīgs Latvijas iestādes, bankas vai citas organizācijas numuram vai numurs ir identisks iestādes numuram. Persona, kura uzdodas par iestādes darbinieku, mēģina sarunas laikā iegūt lietotāja privātos datus, piemēram, bankas kartes vai internetbankas datus, atklāja regulatora pārstāvji.

Lielākoties īsi neatbildēti izsaukumi tiek saņemti no Seišelu salām, Kubas un citām ekskotiskām valstīm. Ja lietotājs šajā gadījumā atzvana, maksa par šādu izsaukumu atbilstoši lietotāja izvēlētam tarifu plānām var būt nesamērīgi augsta. Piemēram, no Latvijas uz Kubu veikts izsaukums lietotājam var izmaksāt 0,99 eiro par izsaukumu minūti vai pat vairāk atkarībā no tā, kāds ir lietotāja izvēlētais tarifu plāns.

SPRK norādīja, ka pasargāt sevi no krāpnieciskiem gadījumiem iespējams, neatzvanot uz neatbildētiem zvaniem no ārvalstīm, ja vien lietotājs šādu zvanu negaida no radiniekiem, kolēģiem, neizpaužot savus privātos datus trešajām personām, kā arī ziņot par aizdomīgiem gadījumiem savam sakaru operatoram.

Regulatorā vērsa uzmanību, ka minētajos gadījumos, kad persona uzdodas par kādas Latvijas iestādes darbinieku, vairumā gadījumos šī persona var nezināt latviešu valodu vai arī persona nepieļauj iespēju lietotājam atzvanīt sev ērtā laikā. Šādu sarunu laikā cilvēki tiek aicināti pievērst uzmanību šīm niansēm, kas varētu norādīt uz zvanu krāpnieciskos nolūkos.

SPRK atgādināja, ka zvanam, kas saņemts no Latvijas, valsts kods būs "+371", ko var redzēt mobilā telefona ekrānos. Numuru veidi var būt dažādi, piemēram, Latvijā mobilie numuri vienmēr būs astoņu ciparu gari un sāksies ar ciparu "2", bet fiksētie numuri - ar ciparu "6". Savukārt par to, kāda maksa tiks piemērota zvana izsaukumam, lietotājs var uzzināt pie sava pakalpojuma sniedzēja.

SPRK realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs.

Foto: pixabay.com