Stājies spēkā Jelgavas slimnīcas bijušo vadītāju Ķipuru attaisnojošais spriedums krimināllietā par medicīnas aprīkojuma iegādi

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 6.maijā ir nolēmis atteikt kasācijas tiesvedību krimināllietā par medicīnas aprīkojuma iegādi Jelgavas slimnīcai, līdz ar to stājas spēkā Zemgales apgabaltiesas pērnā gada 16.oktobra spriedums, ar kuru četri apsūdzētie atzīti par nevainīgiem un attaisnoti pret viņiem celtajās apsūdzībās, informēja tiesā.

Apgabaltiesa šajā lietā attaisnoja bijušo Jelgavas slimnīcas vadītāju Andri Ķipuru, kā arī pārējos krimināllietā apsūdzētos - "Digiteks" valdes locekli Jāni Kramenu, "Digiteks" valdes priekšsēdētāju Andri Gulbi un slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas nodaļas vadītāju Edmundu Kalniņu.

AT konstatēja, ka prokurors kasācijas protestā daļēji atkārtojis apelācijas protesta motīvus par Kriminālprocesa likuma pārkāpumiem, kā arī apstrīdējis tiesas atzinumus par pierādījumu ticamību, pietiekamību, kā arī dažu pierādījumu pieļaujamību.

Izvērtējot kasācijas protestā minētos argumentus un iepazīstoties ar apelācijas instances tiesas argumentāciju, AT neradās šaubas par pārsūdzētā nolēmuma tiesiskumu. AT atzina, ka kasācijas protests iesniegts nolūkā atcelt apelācijas instances tiesas spriedumu nevis juridisku, bet gan faktisku iemeslu dēļ. Savukārt lietas izskatīšana pēc būtības un pierādījumu vērtēšana no jauna neietilpst kasācijas instances tiesas kompetencē.

Izskatāmajā lietā gan pirmās instances tiesa, gan apgabaltiesa apsūdzētos attaisnoja. Tiesa atzina, ka ar lietā iegūtajiem pierādījumiem neapstiprinās apsūdzēto vainīgums celtajās apsūdzībās. Lietā nav iegūti neapstrīdami, ticami un pietiekami pierādījumi par apsūdzībās norādīto nodarījumu izdarīšanas apstākļiem, materiālu labumu prettiesisku pieprasīšanu un pieņemšanu, slimnīcā atrastās naudas saistību ar noziedzīgiem nodarījumiem, amatpersonas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā, prettiesisku rīcību viena uzņēmuma interesēs, apsūdzēto tiešu vai netiešu nodomu tiem inkriminētos noziedzīgos nodarījumos, nav pierādījumu apsūdzībā norādīto nodarījumu rezultātā radītām sekām.

Kā uzskata tiesa, apsūdzības apgalvojums par radīto būtisko kaitējumu un smagām sekām faktiski balstīts uz pieņēmumiem. Līdz ar to noskaidroto apstākļu kopums tiesai radot saprātīgas šaubas par apsūdzētajiem inkriminēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu esību. Jelgavas pilsētas dome kā SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" kapitāldaļu īpašniece veikusi pārbaudi par iepirkumu un konstatējusi, ka "Jelgavas pilsētas slimnīca" rīcība bija saimnieciska un lietderīga, jo preces iepirktas no pretendenta, kas piedāvājis viszemāko cenu, tādējādi nodrošinot vismazāko finanšu līdzekļu izlietojumu, tāpēc Jelgavas pilsētas pašvaldībai finansiāli zaudējumi nav radīti.

Jelgavas slimnīcas valdes loceklim bija inkriminēta dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošana, kukuļņemšana un izvairīšanās no deklarācijas iesniegšanas. Savukārt slimnīcas nodaļas vadītājam inkriminēta prettiesiska labuma pieņemšanu.

Tikmēr abi uzņēmēji bija apsūdzēti par līdzdalību pilnvaru ļaunprātīgā izmantošanā un pārsniegšanā, kukuļdošanu, tirgošanos ar ietekmi un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Šīs darbības saskaņā ar apsūdzību saistītas ar diviem iepirkumiem - 160 funkcionālo gultu un 20 ratiņkrēslu iegādi 2010.gadā un sonoskopa iegādi 2011.gadā, kuru piegādātāja bija šajos konkursos uzvarējusī SIA "Digiteks".

Saskaņā ar apsūdzību divi SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" pārstāvji prettiesiski pieņēma atlīdzību no diviem uzņēmuma "Digiteks" atbildīgajiem darbiniekiem kopumā 2300 latu (1616 eiro) apmērā saistībā ar medicīnas aprīkojuma iegādi slimnīcas vajadzībām.

