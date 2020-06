Svētku brīvdienās Zemgalē alkohola reibumā pieķerti 20 autovadītāji

Līgo svētku brīvdienu laikā policijas darbinieki veica pastiprinātu sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības uzraudzību. Laika posmā no 21. līdz 24. jūnijam Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes (ZRP) apkalpojamā tika reģistrēti 42 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietušas sešas personas. Ceļu satiksmes jomā tika sastādīti 348 administratīvo pārkāpumu protokoli, tajā skaitā 166 par ātruma pārsniegšanu un 20 par braukšanu alkohola reibumā, informē VP pārstāve Dace Kalniņa.



VP ZRP Jelgavas iecirkņa darbinieki svētku brīvdienās sastādīja divus administratīvā pārkāpuma protokolus par velosipēdu vadīšanu. Kāds vīrietis bija nolēmis Līgo dienu uzsākt vadot automašīnu 0,21 promiles reibumā un par to nopelnīja administratīvā pārkāpuma protokolu. Savukārt, divi šoferi sēdās pie stūres ne tikai alkohola reibumā (2,92 un 1,56 promiles), bet arī bez likumā noteiktā kārtībā iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Abos gadījumos policijā ir uzsākts kriminālprocess.

Laika posmā no 21. līdz 24. jūnijam VP ZRP Jēkabpils iecirkņa apkalpojamā teritorijā vienā gadījumā autovadītājs, būdams vairāk nekā divu promiļu reibumā, vadīja automašīnu bez likumā noteiktā kārtībā iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, par ko likumsargi ir uzsākuši kriminālprocesu. Pašā Jāņu dienas vakarā policisti apturēja automašīnu, kuras vadītājs atteicās no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, par ko ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Tāpat policisti sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolus četriem velosipēdistiem, kuri brauca bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdami alkohola reibumā – no 1,48 līdz 2,6 promilēm.

VP ZRP Tukuma iecirkņa amatpersonām aizvadītās svētku brīvdienas bija salīdzinoši mierīgas – diviem autovadītājiem tika sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par braukšanu alkohola reibumā – 0,58 un 0,86 promiles, bet viens šoferis bija sēdies pie stūres bez likumā noteiktā kārtībā iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kā arī būdams 1,29 promiļu reibumā. Pret viņu ir uzsākts kriminālprocess.

Aktīvāks darbs norisinājās VP ZRP Bauskas iecirkņa apkalpojamā teritorijā, kur braucam alkohola reibumā – 1,48 līdz 2,36 promiles – tika pieķerti septiņi velosipēdisti. Jāņu dienas vakarā tika apturēts kāds autovadītājs, kurš bez likumā noteiktā kārtībā iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām bija sēdies pie stūres atkārtoti gada laikā. Tajā pašā vakarā policisti sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu vīrietim, kurš vadīja traktoru, būdams 0,5 promiļu reibumā. 21. jūnijā tika apturēti divi autovadītāji, kuri atradās pie stūres 1,23 un 2,39 promiļu reibumā. Viņiem tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, bet agrā Jāņu dienas rītā likumsargi uzsāka kriminālprocesu par automašīnas vadīšanu bez likumā noteiktā kārtībā iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un esot alkohola reibumā (1,45 promiles).

Vēlā 21. jūnija vakarā VP ZRP Aizkraukles iecirkņa policisti konstatēja, ka kāds vīrietis nolēmis pavizināties ar motorlaivu pa Daugavu, būdams 2,03 promiļu reibumā. Viņam par pārkāpumu tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Tajā pašā vakarā administratīvā pārkāpuma protokolu izpelnījās arī vīrietis, kurš vadīja mopēdu, esot 3,04 promiļu reibumā. Līgo svētku brīvdienās vislielākais alkohola reibums – 3,58 promiles – tika konstatētas kādam vīrietim, kurš Jāņu dienā sēdās pie automašīnas stūres arī bez likumā noteiktā kārtībā iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Pret viņu, tāpat kā vēl pret vienu vīrieti, kurš bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un esot 1,56 promiļu reibumā vadīja automašīnu, ir uzsākts kriminālprocess. Vēl bez jau minētajiem gadījumiem likumsargi sastādīja vairākus administratīvā pārkāpuma protokolus – divus par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā (1,86 un 2,37 promiles), piecus par velosipēda vadīšanu alkohola reibumā, kur divos gadījumos velosipēdistiem nebija arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesības un vienu par motorollera vadīšanu bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

VP ZRP Dobeles iecirkņa amatpersonas Līgo svētku brīvdienās sastādīja vienu administratīvā pārkāpuma protokolu par automašīnas vadīšanu esot alkohola reibumā. Šoferim izelpotā gaisa pārbaudē tika konstatētas 0,83 promiles. Tika uzsākts arī viens kriminālprocess par automašīnas vadīšanu bez likumā noteiktā kārtībā iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un esot alkohola reibumā (2,29 promiles). Savukārt, laika posmā no 22. līdz 23. jūnijam vīrietis Dobelē, braucot ar automašīnu “Audi 80”, izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, pēc kura lietoja alkoholiskos dzērienus, līdz ar ko izelpotā gaisa pārbaudē tika konstatētas 2,38 promiles. Policijā par notikušo tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.

Foto: no arhīva