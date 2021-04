Aizvadītajās trijās diennaktīs, laikā no 9. aprīļa pulksten 6.30 līdz 12. aprīļa pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 51 izsaukumu – 40 uz ugunsgrēku dzēšanu, sešus uz glābšanas darbiem un vēl pieci izsaukumi bija maldinājums, informē VUGD.

Svētdien Jelgavas novada Elejas pagastā dega mikroautobuss 8 m2 platībā.

Sestdien ugunsdzēsēji glābēji devās uz Dobeles novada Auru pagastu, kur dega dārza mājiņa 12 m2 platībā.

Aizvadītajās trijās diennaktīs Zemgalē ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 27 kūlas ugunsgrēkus, no tiem piektdien - piecus, sestdien un svētdien katru dienu pa 11 kūlas ugunsgrēkiem:

40 hektāri kūlas, 100 m2 zaru kaudze un pieci siena ruļļi – Madonas un Veseļu ielas krustojumā Jēkabpilī;

2 hektāru platībā – kūla un zaru kaudze Jelgavas novada Platones pagastā;

1,06 hektāra platībā – Jelgavas novada Līvbērzes pagastā;

1 hektāra platībā – Jelgavas novada Zaļenieku pagastā (2 gadījumi);

5000 m2 platībā – Bērzkalnu ielā Bauskā, Vārpu ielā Jēkabpilī;

2500 m2 platībā – kūla un zaru kaudze Ķieģeļu ielā Jēkabpilī;

1000 m2 platībā – Bauskas novada Ceraukstes pagastā, Ozolnieku novada Cenu pagastā, M.Smilšu ielā Tukumā, Madonas ielā Jēkabpilī;

700 m2 platībā – Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā;

600 m2 platībā – Jelgavas novada Platones pagastā;

500 m2 platībā – Jelgavas novada Kalnciema pagastā;

400 m2 platībā – Rūpniecības ielā Jelgavā, Rundāles novada Rundāles pagastā;

300 m2 platībā – Engures novada Engures pagastā, Avotu ielā Aknīstē;

200 m2 platībā – Krustpils novada Mežāres pagastā, Tukuma novada Tumes pagastā, Pļaviņu ielā Jēkabpilī;

100 m2 platībā – Zaļajā ielā Jēkabpilī, Rundāles novada Viesturu pagastā;

50 m2 platībā – Ozolnieku novada Cenu pagastā, Auseklīša ielā Jelgavā;

10 m2 platībā – kūla un zaru kaudze Bauskas novada Codes pagastā.

VUGD atgādina, ka zemes īpašnieka pienākums ir veikt pasākumus, piemēram, regulāri pļaut zāli, lai neveidotos kūla un nenotiktu tās degšana. Par šo pienākumu nepildīšanu VUGD amatpersona var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu, kas fiziskai fiziskajai personai ir no sešām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, viena naudas vienība ir 5 eiro. Tādējādi naudas sods par ugunsdrošības prasību neievērošanu fiziskajai personai ir no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskajai personai — no 280 līdz 1400 eiro.

