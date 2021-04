Trijās diennaktīs Zemgalē ugunsdzēsēji glābēji dzēsa 58 kūlas ugunsgrēkus

Aizvadītajās trijās diennaktīs reģistrēts šogad Zemgalē lielākais kūlas ugunsgrēku skaits. Līdzās tam kūlas dedzināšanas rezultātā arī degušas ēkas, meži un transportlīdzeklis, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Viktorija Gribuste.

Nereti kūlas dedzinātāji ir pārliecināti, ka viņi spēj kontrolēt uguns liesmas, tomēr dažādu apstākļu ietekmē tas nav iespējams un kūlas ugunsgrēkā nodeg arī ēkas un transportlīdzekļi. Piektdien Tukuma novada Džūkstes pagastā dega kūla 300 m2 platībā un aizdegās arī kravas automašīnas piekabe 16 m2 platībā. Piektdien pēcpusdienā Jelgavas novada Vilces pagastā dega kūla 175 m2 platībā un tā rezultātā aizdegās arī šķūnis pilnā 75 m2 platībā. Piektdien vakarā Biržu ielā Bauskā dega kūla ar krūmājiem 400 m2 platībā un tā rezultātā aizdegās arī dārza mājiņa, kas dega 9 m2 platībā.

Nedēļas nogalē Zemgalē dzēsti arī divi meža ugunsgrēki. Svētdien vienos naktī ugunsdzēsēji glābēji devās uz Pļaviņu novada Aiviekstes pagastu, kur dega kūla un meža zemsedze 1 hektāra platībā. Svētdien pusdienlaikā Iecavas novadā dega meža zemsedze 2000 m2 un kūla 1,8 hektāru platībā.

Aizvadītajās trijās diennaktīs Zemgalē ugunsdzēsēji glābēji dzēsa vēl 58 ugunsgrēkus, kuros dega tikai kūla, no tiem piektdien - 15, sestdien – 16 un svētdien 27 kūlas ugunsgrēkus:

15 hektāru platībā kūla un zari, riepas 10 m2 platībā - Jēkabpilī;

8 hektāru platībā – Rundāles novada Viesturu pagastā;

7 hektāru platībā – Jelgavas novada Vircavas pagastā;

3 hektāru platībā – Rundāles novada Rundāles pagastā, Viesītes novada Saukas pagastā, Krustpils novada Krustpils pagastā;

2 hektāru platībā – Ķieģeļu ielā Jēkabpilī, Jaunjelgavas novada Seces pagastā, kā arī kūla 2 hektāru un atkritumi 30 m2 platībā Jēkabpilī;

1,5 hektāra platībā – Kārklu ielā Jēkabpilī, Krustpils novada Krustpils pagastā, Jēkabpilī;

1 hektāra platībā – Jelgavas novada Valgundes pagastā, Jēkabpilī, Putnu ielā Jelgavā;

5000 m2 platībā – Meža ielā Skrīveros, Pumpuru ielā Tukumā, Salnas ielā Jelgavā, Bauskas novada Mežotnes pagastā, Vītiņu ielā Aucē, Zīles ceļā Jelgavā, Salas novada Salas pagastā;

4000 m2 platībā kūla un krūmi Jaunpils novada Jaunpils pagastā;

3000 m2 platībā – Ozolnieku novada Salgales pagastā, Ķieģeļu ielā Jēkabpilī;

2500 m2 platībā – Bauskas novada Mežotnes pagastā;

2050 m2 platībā kūla un atkritumi – Jaunjelgavas novada Seces pagastā;

2000 m2 platībā – Zīles ceļā Jelgavā;

1500 m2 platībā – 6.līnijā Jelgavā;

1420 m2 platībā – kūla un riepas Jelgavas novada Kalnciema pagastā;

2000 m2 platībā – Kokneses novada Kokneses pagastā, Dobeles novada Krimūnu pagastā;

1000 m2 platībā – Ozolnieku novada Salgales pagastā, Jelgavas novada Līvbērzes pagastā;

800 m2 platībā – Rundāles novada Rundāles pagastā;

505 m2 platībā kūla un zaru kaudze Bauskas novada Ceraukstes pagastā;

500 m2 platībā – Meža parkā Jēkabpilī, Rīgas ielā Jaunjelgavā, Ķieģeļu ielā Jēkabpilī, Jēkabpils novada Ābeļu pagastā (2 gadījumi);

400 m2 platībā – Ozolnieku novada Salgales pagastā, kūla un krūmi Jelgavas novada Līvbērzes pagastā, Ozolnieku novada Salgales pagastā;

300 m2 platībā – Mēmeles ielā Bauskā, Jēkabpils novada Dignājas pagastā, Salas novada Salas pagastā, Rundāles novada Rundāles pagastā;

200 m2 platībā – Kokneses novada Kokneses pagastā, Pļavu ielā Bauskā;

150 m2 platībā – Jaunceltnes ielā Aizkrauklē;

100 m2 platībā – Imantas ielā Bauskā;

30 m2 platībā – Dzelzceļmalas ielā Jēkabpilī;

20 m2 platībā – Jelgavas novada Platones pagastā;

10 m2 platībā – Pļaviņu ielā un Parka ielā Jēkabpilī.

Sadeguši kukaiņi, putni, dzīvnieki, līdz pamalei izdeguši melni lauki, ēku krāsmatas un automašīnu vraki – skarbā realitāte, ar kuru ikdienas saskaras ugunsdzēsēji glābēji, dzēšot kūlas ugunsgrēkus.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir bīstama, jo apdraud apkārtējo vidi, cilvēku dzīvību, veselību un īpašumus!

Par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību neievērošanu, tajā skaitā īpašuma nesakopšanu, kā rezultātā bija iespējama kūlas degšana, var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, viena naudas vienība ir 5 eiro. Tādējādi naudas sods par ugunsdrošības prasību neievērošanu fiziskajai personai ir no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskajai personai — no 280 līdz 1400 eiro.

Foto: VUGD