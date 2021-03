Trim personām piemēro 500 eiro sodu par neatļautu pulcēšanos

Turpinot kontrolēt, vai jelgavnieki ievēro valstī noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, Jelgavas Pašvaldības policija aizvadītajā nedēļā sastādījusi desmit lēmumus par neatļautu pulcēšanos, piemērojot naudas sodus par kopējo summu 2050 eiro. Mazākais sods – 50 eiro, bet lielākais piemērotais sods – 500 eiro, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Matulēna stāsta, ka par neatļautu pulcēšanos policija aizvadītajā nedēļā trim personām piemērojusi 50 eiro naudas sodu, četrām – 100 eiro, bet trim personām sastādīts lēmums par 500 eiro lielu sodu. "Pārkāpēji no dažādām mājsaimniecībām pulcējās dzīvokļos un kopīgi lietoja alkoholu, kā arī trokšņoja," stāsta S.Matulēna. 18. martā pēc pulksten 21.30 policija apsekoja kādu dzīvokli Svētes ielā, kur notika trokšņošana un skaļas mūzikas klausīšanās. Dzīvoklī sastaptas sešas personas no dažādām mājsaimniecībām, tostarp kāda nepilngadīga jauniete. "Visas personas bija alkohola reibumā, tostarp nepilngadīgā jauniete, kuras izelpā konstatētas 0,22 promiles. Nepilngadīgo jaunieti policija nogādāja dzīvesvietā, bet pārējām personām sastādīts lēmums par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpšanu, piemērojot soda naudu 100 un 500 eiro apmērā, pēc kā personas no dzīvokļa izraidītas," stāsta S.Matulēna.

Pašvaldības policija vairākkārt pagājušajā nedēļā saņēmusi arī izsaukumus, kuros personas sūdzas par to, ka klienti vai darbinieki nelieto mutes un deguna aizsargmaskas. Piemēram, kāda veikala Rīgas ielā klients policijai ziņojis, ka savā mobilajā telefonā piefiksējis video, kurā redzams, ka veikala apsargs, atrodoties darba vietā, nelieto mutes un deguma aizsegu. "Ieejot veikala telpās, neviena persona, kura būtu bez deguna un mutes aizsega, netika konstatēta. Veikala vadītājs paskaidroja, ka veikala apsargs, kurš otrā stāva telpās atradies viens, konkrētajā brīdī, ko fiksējis klients, ir padzēries, tādēļ arī noņēmis mutes un deguna aizsegu," stāsta S.Matulēna. Palīdzība bijusi nepieciešama arī kādas viesnīcas īpašniekiem, kurš izsaucis policiju, jo divi iereibuši klienti atteikušies viesnīcas telpās lietot mutes un deguna aizsegu, kā to paredz epidemioloģiskās drošības noteikumi. Pēc pārrunām ar policiju, klienti uzvilkuši sejas aizsargmaskas un devušies prom no viesnīcas.

Bet kāds anonīms ziņotājs policiju informējis par to, ka kādā frizētavā Driksas ielā atrodas daudz cilvēku un neievēro epidemioloģiskās drošības noteikumus. Apsekojot konkrēto frizētavu, policija sastapa salona vadītāju un nekādus pārkāpumus nekonstatēja.

Foto: no arhīva