Ugunsdrošībā iegulda minimāli; cer uz jaunā Jelgavas tirgus drīzu celšanu (FOTO)

Lai izvērtētu, kā Jelgavas tirgū tiek novērsti pērnvasar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārbaudē atklātie trūkumi, februārī VUGD veica atkārtotu pārbaudi. Konstatēts, ka viss nav izdarīts, kā nākas, tādēļ SIA “Jelgavas tirgus” ir uzlikts naudas sods.

Nav pamata apturēt “Rosmes” izmantošanu

VUGD pārstāve Viktorija Gribuste atzīmē, ka iepriekš noteiktie ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi bija tik nopietni, ka izsniegts brīdinājums par būves ekspluatācijas apturēšanu vai ierobežošanu. Atkārtotajā pārbaudē konstatēts, ka vienai ēkai izsniegtajā brīdinājumā iekļautie pārkāpumi daļēji ir novērsti, līdz ar to VUGD nav tiesiska pamata izdot lēmumu par šīs ēkas darbības apturēšanu. Tomēr visi pārkāpumi nav novērsti, un VUGD amatpersona atbildīgajam par ugunsdrošību šajā objektā izsniedza jaunu brīdinājumu. “Ziņu” rīcībā esošā informācija liecina, ka šī problemātiskā ēka ir trīsstāvu tirdzniecības centrs “Rosme”, kurā tiek tirgotas drēbes un dažādas sadzīves preces.

“Ņemot vērā to, ka pārkāpumu novēršanas progress ir nepietiekams un ieildzis, VUGD pieņēma lēmumu kopā ar brīdinājumu izsniegt arī izpildrīkojumu par piespiedu naudas jeb soda naudas uzlikšanu par 2017. gadā konstatēto ugunsdrošības pārkāpumu nenovēršanu,” informē V.Gribuste. “Informāciju par konkrētu naudas soda summu mēs neatklājam, to var darīt pats objekts, bet saskaņā ar Latvijas Administratīvā procesa likuma 370. pantu juridiskām personām par ugunsdrošības noteikumu pārkāpumu var piemērot naudas sodu no 50 līdz 10 000 eiro,” piebilst VUGD pārstāve.

Foto: Eva Pričiņa