Ugunsdzēsēji glābēji Dobeles pagastā likvidē lapseņu pūzni

Aizvadītajās trīs diennaktīs, laikā no 31.jūlija pulksten 6.30 līdz 3.augusta pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 20 izsaukumus – septiņus uz ugunsgrēku dzēšanu, septiņus uz glābšanas darbiem, bet seši no izsaukumiem bija maldinājumi, informē VUGD.

Aizvadītajās trīs diennaktīs ugunsdzēsēji glābēji Zemgalē steidzās dzēst ugunsgrēkus, kur Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā bija piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens 0,2 kvadrātmetra platībā, Dobeles novada Dobeles pagastā bez uzraudzības atstātā grilā dega malka 0,5 kvadrātmetra platībā, Jelgavas novada Līvbērzes pagastā dega atkritumi 2 kvadrātmetru platībā, Tukuma novada Jaunsātu pagastā dega koka tilts 5 kvadrātmetru platībā, bet Zemgales prospektā un Ganību ielā Jelgavā dega atkritumi 0,5 kvadrātmetra un 1 kvadrātmetra platībā.

Piektdien ugunsdzēsēji glābēji Viesītes novada Viesītes pagastā no trīs metrus dziļas bedres izcēla suni, kas bija tajā iekritis. Ugunsdzēsēji glābēji suni nodeva saimniekiem.

Piektdien Dobeles novada Dobeles pagastā ugunsdzēsēji glābēji sabiedriskā ēkā likvidēja lapseņu pūzni, kas radīja apdraudējumu bērniem.

Līdzīgi kā citus gadus, arī šovasar novērojama dažādu insektu – iršu, lapseņu – rosība, kas satrauc iedzīvotājus – jo īpaši tad, kad insektu pūžņi atrodas mājokļu tuvumā. Cilvēki arvien biežāk zvana un vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112; arī tādās situācijās, kad insekti tiešu apdraudējumu nerada. VUGD jebkuru saņemto informāciju, kas saistīta ar iršiem vai lapsenēm rūpīgi izvērtē. VUGD palīdz neitralizēt kaitīgus iršu pūžņus sabiedriskām organizācijām (bērnudārzi, skolas, slimnīcas). VUGD nedodas uz izsaukumiem, kad privātās ēkās ir ielidojuši irši, iemitinājušās žurkas utt., jo ar šo insektu un kaitēkļu iznīcināšanu nodarbojas privātuzņēmumi, kuru pakalpojumi iedzīvotājiem ir pieejami. Šajos gadījumos VUGD iesaka vērsties pie komersantiem, kuri palīdzēs atrisināt šo problēmu. Informāciju par šiem komersantiem var iegūt uzziņu dienestos.

Kopumā aizvadītajās trīs diennaktīs visā Latvijā VUGD saņēma 153 izsaukumus, no kuriem 54 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem trīs uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 60 uz glābšanas darbiem, bet 39 no izsaukumiem bija maldinājumi.

