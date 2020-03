Ugunsdzēsēji glābēji no dīķa izvelk automašīnu

Aizvadītajā diennaktī, laikā no 18.marta pulksten 6.30 līdz 19.marta pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 11 izsaukumus, no tiem divus uz ugunsgrēka dzēšanu, sešus uz glābšanas darbiem un vēl trīs izsaukumi bija maldinājums, informē VUGD.

Pulksten 17.49 Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji devās uz Jelgavas novada Līvbērzes pagastu, kur divstāvu ēkas pirmajā stāvā dega grīdas pārsegums, kā arī ārsiena 12 kvadrātmetru platībā.

Pulksten 19.54 VUGD saņēma informāciju, ka Tukuma novada Pūres pagastā dīķī ir iebraukusi vieglā automašīna. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vieglā automašīna atrodas zem ūdens. Vienu no automašīnā esošajiem cilvēkiem pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās izglāba cilvēks, kas brauca garām nelaimes vietai, pārējie esot izkļuvuši no automašīnas pašu spēkiem. Vienu no cietušajiem ugunsdzēsēji glābēji nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Ar glābšanas automobiļa palīdzību ugunsdzēsēji glābēji izvilka automašīnu no ūdens, atvienoja tai akumulatora klemmes un pārbaudīja, vai ūdenī nav notikusi vielu noplūde. Ugunsdzēsēji glābēji darbu notikuma vietā pabeidza pulksten 21.59.

Vakar Iecavas novadā dega kūla 1,5 hektāru platībā.

VUGD atgādina: kūlas dedzināšana ir aizliegta un sodāma rīcība! Pērnās zāles dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu un nodara būtisku kaitējumu videi!

Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā un Salas novada Salas pagastā uz ceļa braucamās daļas bija nokritis koks, kuru ugunsdzēsēji glābēji sazāģēja un tādējādi brauktuvi atbrīvoja. Savukārt Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā koks bija pārliecies pāri ceļam, traucējot satiksmi.

Foto: no arhīva