Ugunsdzēsēji jau divas diennaktis turpina dzēst Gardenē degošo šķeldu

Jau divas diennaktis norisinās gruzdošas šķeldas dzēšana Dobeles novada Gardenē, kur 180 m2 lielā un piecu metru augstā kaudzē vairākās vietās gruzdēja šķelda apmēram 1000 m2 platībā. Aizvadītajā diennaktī traktortehnika turpināja pārkraut šķeldu un ugunsdzēsēji glābēji to saliet ar ūdeni. Darbs ir ilgstošs, jo krāvuma iekšienē gruzdēšana notiek vairākās vietās. Arī šorīt redzams, ka no atlikušās kaudzes nāk nelieli dūmi, tāpēc darbs notikuma vietā turpinās, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Šorīt no rīta Raiņa ielā Jelgavā piecstāvu dzīvojamās mājas vienā no dzīvokļiem uz plīts bija piededzis ēdiens, radot sadūmojumu, kas bija jūtams arī kāpņu telpā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās mājokļa iemītnieks bija pamanījis ugunsgrēku un pats to nodzēsa.

Katru dienu ugunsdzēsēji glābēji dodas uz izsaukumiem, kuros virtuvē uz plīts ir piededzis ēdiens, radot spēcīgu sadūmojumu. VUGD atgādina, ka ēdiena gatavošana prasa nepārtrauktu uzmanību un pieskatīšanu!

Foto: no arhīva