Ugunsdzēsējiem glābējiem Zemgalē trīs diennaktīs 18 izsaukumi

Aizvadītajās trīs diennaktīs, laika posmā no šī gada 7.augusta pulksten 6.30 līdz 10. augusta pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigāde saņēma 18 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, sešus uz glābšanas darbiem, bet trīs no izsaukumiem bija maldinājumi, informē VUGD pārstāve Anete Strazdiņa.



Piektdien pulksten 16.09 VUGD saņēma izsaukumu uz Jelgavas novada Platones pagastu, kur dega labības rugāji un labība divu hektāru platībā. Pulksten 16.38 ugunsgrēks likvidēts.

Sestdien pulksten 10.14 tika saņemts izsaukums uz Jelgavas novada Glūdas pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies saimniecības ēkā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka deg vienstāva saimniecības ēkas jumts un starpstāvu pārsegums 270m2 platībā. Pulksten 11.43 ugunsgrēks lokalizēts, bet pulksten 13.22 ugunsgrēks likvidēts.

Pulksten 13.31 tika saņemts izsaukums uz Tukuma novada Degoles pagastu, kur zaru un guļbaļķu kaudze 310m2 platībā. Pulksten 18.27 ugunsgrēks likvidēts.

Aizvadītajās trīs diennaktīs ugunsdzēsēji glābēji Zemgalē arī steidzās dzēst ugunsgrēkus, kur Pļaviņu novada Aiviekstes pagastā dega atkritumi 1m2 platībā, Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā dega salmu kaudzes 15m2 platībā, Dobeles novada Auru pagastā dega sausā zāle 3m2 platībā, Stārķu ielā Jelgavā dega nepieskatīts ugunskurs 2m2 platībā, Zirgu ielā Jelgavā dega vieglā automašīna 0,3m2 platībā, bet Jelgavas novada Kalnciema pagastā dega vieglā automašīna 4m2 platībā.

Kopumā aizvadītajās trīs diennaktīs visā Latvijā VUGD saņēma 160 izsaukumus, no kuriem 60 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem trīs bija uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 63 uz glābšanas darbiem, bet 37 no izsaukumiem bija maldinājumi.

Foto: no arhīva