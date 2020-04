Ugunsgrēkā Dobelē cieta cilvēks; viņu un vēl trīs cilvēkus izglābj kaimiņš

Aizvadītajā diennaktī, laikā no 31.marta pulksten 6.30 līdz 1.aprīļa pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 14 izsaukumus, no tiem 12 uz ugunsgrēku dzēšanu un divus uz glābšanas darbiem, informē VUGD.

Pulksten 08.29 VUGD saņēma informāciju, ka Dobelē divstāvu daudzdzīvokļu mājā ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā no dzīvokļiem deg matracis 2 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās kaimiņš bija palīdzējis no ēkas izkļūt četriem cilvēkiem, no kuriem viens ugunsgrēkā bija cietis un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 09.32. VUGD izsaka pateicību drosmīgajam un pašaizliedzīgajam cilvēkam, kurš neskatoties uz sadūmojumu, neapmulsa un rīkojās, glābjot cilvēku dzīvības!

Dzīvoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, bija uzstādīts dūmu detektors. VUGD atgādina, ka no 2020.gada 1.janvāra visos mājokļos ir jāuzstāda dūmu detektors, kas ar skaļas skaņas palīdzību brīdina par izveidojušos sadūmojumu.

Pulksten 13.00 Iecavas, Baldones un Bauskas ugunsdzēsēji glābēji devās uz autoceļu Iecava – Baldone Iecavas novadā, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka uz sāniem ir apgāzusies kravas automašīna, kā rezultātā automašīnā ir iespiests cilvēks. Ar hidraulisko instrumentu palīdzību ugunsdzēsēji glābēji cilvēku atbrīvoja un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMPD) darbiniekiem. Ugunsdzēsēji glābēji savāca izlijušo degvielu un novērsa tās tālāku noplūdi no degvielas bākas. Pēc tam tika sakārtota ceļa braucamā daļa. Glābšanas darbi noslēdzās pēc trijām stundām un tajos piedalījās astoņi ugunsdzēsēji glābēji ar divām autocisternām un vienu glābšanas automobili.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji Zemgalē dzēsa deviņus kūlas ugunsgrēkus:

Krustpils novada Krustpils pagastā kūla dega 20 hektāru un 1000 m2 platībā;

Salas novada Salas pagastā kūla dega viena hektāra platībā;

Jēkabpilī Ārijas Elksnes ielā kūla dega trīs hektāru platībā, Latgales ielā – divu hektāru platībā, Daugavsalas ielā – 2000 m2 platībā;

Jelgavā Salnas ielā kūla dega 200 m2 un 100 m2 platībā;

Jēkabpilī Ķieģeļu ielā dega riepas un kūla 230 m2 platībā.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta. Lai gan daudzi kūlas dedzinātāji domā, ka viņi uguns liesmas spēs kontrolēt, diemžēl ikgadējā skarbā statistika liecina par pretējo – nodedzinātās ēkas un automašīnas, cietušie cilvēki un izdegušie vairāki desmiti hektāru teritorijas liecina par to, ka uguni un ugunsgrēku nav iespējams kontrolēt. Tā ir bīstama un nesaudzē neko, ko savā ceļā sastop.

