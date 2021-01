Ugunsgrēkā Jelgavā izglābts cilvēks

Aizvadītajā diennaktī, laikā no šī gada 12.janvāra pulksten 6.30 līdz 13.janvāra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 10 izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu, septiņus uz glābšanas darbiem un vēl divi izsaukumi bija maldinājums, informē VUGD.

Pulksten 23.30 VUGD saņēma informāciju, ka piecstāvu dzīvojamā mājā no dzīvokļa nāk dūmi. Ierodoties notikuma vietā un iekļūstot dzīvoklī caur balkonu, kura durvis bija vaļā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka dzīvoklī deg grīda 0,5 m2 platībā. No sadūmotā dzīvokļa ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Dzīvoklī dūmu detektors nebija uzstādīts. Tikai pateicoties kaimiņu modrībai un pareizai rīcībai šī ugunsgrēka sekas nebija traģiskas.

Traģiskākie ugunsgrēki nereti norisinās nelielās platībās, notiekot gruzdēšanai vai degšanai ar nelielu liesmu, kā rezultātā intensīvi izdalās degšanas produkti. Piedūmotā vidē cilvēkam pietiek veikt tikai dažas ieelpas, lai viņš sajustu veselības un vēlāk arī apziņas traucējumus. Tieši dūmu detektors, kas savlaicīgi ar skaļas skaņas palīdzību signalizē par izveidojušos sadūmojumu un ļauj cilvēkiem izglābties.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās uz vairākiem ceļu satiksmes negadījumiem.

Pulksten 11.50 VUGD saņēma informāciju, ka Iecavas novadā uz autoceļa Rīga - Bauska ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka grāvī uz sāniem atrodas smagā automašīna un no tās abām degvielas bākām notiek noplūde. Vispirms noplūde tika novērsta no vienas degvielas bākas, savukārt noplūdi no otras bākas varēja novērst tikai pēc tās demontēšanas, kas bija sarežģīts un laikietilpīgs darbs. Informācija par notikušo tika paziņota arī Valsts vides dienestam, kura pārstāvis strādāja notikuma vietā. Negadījuma likvidācijas darbus veica pieci Bauskas un Iecavas ugunsdzēsēji glābēji. darbs noslēdzās pulksten 15.09.

VUGD aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem uz ceļiem, izvēlēties laikapstākļiem un ceļa segumam atbilstošu ātrumu. Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums un nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet 112!

Aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 37 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem viena meža ugunsgrēka dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet seši izsaukumi bija maldinājumi.

Foto: no arhīva