Ugunsgrēkā Jelgavas novadā izglābts cilvēks

Vakar pulksten 10.53 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma informāciju, ka Jelgavas novadā daudzdzīvokļu mājā ir jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, Jelgavas, Elejas un Bauskas ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka divstāvu ēkā deg otrā stāva dzīvoklis 45 m2 un jumta pārsegums 45 m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no blakus dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, kuru nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Savukārt, pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no pirmā stāva dzīvokļa pašu spēkiem evakuējās trīs cilvēki. Diemžēl nevienā no dzīvokļiem ugunsdzēsēji glābēji nedzirdēja skanam dūmu detektoru. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 15.14.

VUGD atgādina, ka no 2020.gada 1.janvāra mājokļi ir jānodrošina ar dūmu detektoru, kas, konstatējot telpā izveidojušos sadūmojumu, savlaicīgi brīdinās par ugunsgrēka izcelšanos.

Foto: no arhīva