Ugunsgrēkā Ozolnieku novadā izglābts cilvēks

Pulksten 23.53 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma informāciju, ka Ozolnieku novadā vienstāva daudzdzīvokļu mājā ir izveidojies sadūmojums, informē VUGD.

Ierodoties notikuma vietā, Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienā no ēkas dzīvokļiem deg istaba un dīvāns kopumā 20 m2 platībā, kā rezultātā izveidojies spēcīgs sadūmojums, tāpēc nekavējoties tika pārmeklēti ēkas dzīvokļi. Vienā no sadūmotajiem dzīvokļiem atradās cilvēks, kuru ugunsdzēsēji glābēji izglāba, bet vēl viens cilvēks no ēkas evakuējās saviem spēkiem pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Diemžēl notikuma vietā nevienā no dzīvokļiem ugunsdzēsēji glābēji nedzirdēja skanam dūmu detektoru.

Traģiskākie ugunsgrēki nereti norisinās nelielās platībās, notiekot gruzdēšanai vai degšanai ar nelielu liesmu, kā rezultātā intensīvi izdalās degšanas produkti. Piedūmotā vidē cilvēkam pietiek veikt tikai dažas ieelpas, lai viņš sajustu veselības un vēlāk arī apziņas traucējumus. Tieši dūmu detektors, kas savlaicīgi ar skaļas skaņas palīdzību signalizē par izveidojušos sadūmojumu, ļauj cilvēkiem izglābties.

Foto: no arhīva