Uzbrauc elektrības sadales skapim un pamet notikuma vietu

Kā liecina sākotnējā informācija, 10. janvārī Jelgavas novada Glūdas pagastā līdz šim nenoskaidrots automašīnas „Volkswagen Polo” vadītājs nobrauca no ceļa braucamās daļas, uzbraucas elektrības sadales skapim un no notika vietas aizgāja. Tranportlīdzeklis tika evakuēts no notikuma vietas. Policijā par notikušo ir noformēts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols.

10. janvārī Jelgavas novada Vilces pagastā sieviete vadīja automašīnu „Peugeot 308” un uzbrauca meža dzīniekam, kas pēkšņi izskrēja uz ceļa braucamās daļas. Ar transportlīdzekli sadursmes rezultātā radušos bojājumu dēļ turpmāka dalība ceļu satiksmē nebija iespējama. Policijā par notikušo ir noformēts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Foto: no arhīva