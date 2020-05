Vakar ceļu satiksmes negadījumā Līvbērzes pagastā bojā gājis velosipēdists

Vakar ceļu satiksmes negadījumā Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā, bojā gājis velosipēdists, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.

Negadījums noticis vakar pulksten 18.40 autoceļa P-98 (Jelgava (Tušķi)-Tukums) otrajā kilometrā, kad automašīnas "Audi" vadītājs uzbrauca velosipēdistam, kurš no gūtajām traumām notikuma vietā gāja bojā.

Kopumā aizvadītajā diennaktī notikuši 89 ceļu satiksmes negadījumi, 16 no kuriem cietuši 17 cilvēki. Vienā no avārijām bojā gājis velosipēdists. Vairums no cietušajiem bija gājēji un velosipēdisti. Vakar ceļu satiksmes negadījumos cietuši pieci gājēji un astoņi velosipēdisti.

Foto: pixabay.com