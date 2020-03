Vilcē nodzēš ugunsgrēku daudzdzīvokļu mājā; dzēsti deviņi kūlas ugunsgrēki

Aizvadītajās trijās diennaktīs, laikā no 20.marta pulksten 6.30 līdz 23.marta pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 33 izsaukumu, no tiem 18 uz ugunsgrēka dzēšanu, deviņus uz glābšanas darbiem un vēl seši izsaukumi bija maldinājumi, informē VUGD.

Naktī no sestdienas uz svētdienu pulksten 03.33 Jelgavas, Elejas, Dobeles un Bauskas ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Jelgavas novada Vilces pagastu, kur dega divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka daļa no ēkas deg ar atklātu liesmu, turklāt netālu atrodas vēl viena dzīvojamā māja. Viens cilvēks no ēkas bija evakuējies vēl pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Dzēšanas darbus apgrūtināja tas, ka ēkas konstrukcijas nopietni ietekmēja liesmas un karstums – daļa no jumta un otrā stāva pārseguma bija iebrukušas, tāpēc dzēšanas darbus daļēji bija jāveic tikai no ārpuses, lai neapdraudētu ugunsdzēsēju glābēju drošību. Kopējā degšanas platība bija 300 kvadrātmetri, no tiem pirmais stāvs dega 80 kvadrātmetru, otrais stāvs 100 kvadrātmetru un jumta pārsegums 120 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 10.36.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji Zemgalē dzēsa deviņus kūlas ugunsgrēkus:

Jēkabpilī, Slimnīcas ielā kūla dega divu hektāru platībā un Ķieģeļu ielā – 100 kvadrātmetru platībā;

Jelgavas novada Platones pagastā kūla dega 100 kvadrātmetru, 1000 kvadrātmetru un viena hektāra platībā un Kalnciema pagastā – 7000 kvadrātmetru platībā;

Bauskas novada Īslīces pagastā kūla dega 300 kvadrātmetru platībā;

Skrīveros, Zaļās zemes ielā kūla dega 700 kvadrātmetru platībā;

Dobeles novada Auru pagastā kūla dega 1000 kvadrātmetru platībā;

Auces novada Vītiņu pagastā kūla dega 5000 kvadrātmetru un meža zemsedze viena hektāra platībā.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir bīstama, aizliegta un sodāma! Kūlas dedzināšanas rezultātā iet bojā kukaiņi, putni un dzīvnieki, sadeg ēkas un automašīnas, kā arī cieš un dzīvību zaudē cilvēki! Ja pirmie kūlas ugunsgrēki parasti norisinās nelielās platībās, tad iestājoties sausākam laikam ugunsgrēka platības kļūst arvien lielākas un liesmas nereti pārņem arī jaunaudzes un mežus. Ja nodedzinātās zāles vietā pēc laika izaug jauna, tad nodegušā meža atjaunošanai ir nepieciešami gadu desmiti.

