Tā dēvētie telefonkrāpnieki, uzdodamies par banku darbiniekiem, no iedzīvotājiem pirmdien izmānījuši 16 000 eiro, informēja Valsts policija.

Valsts policija atkārtoti brīdina par telefonkrāpnieku aktivitāti, proti, visbiežāk zvanītāji runā krievu valodā un uzdodas par banku darbiniekiem, cenšas izvilināt internetbankas pieejas datus - lietotājnumurus un paroles, kurus prasa apstiprināt ar attālinātajiem autentifikācijas rīkiem, piemēram, Smart-ID PIN kodiem.

Pirmdien Rīgas Teikas iecirknī tika saņemta informācija no kādas Purvciema mikrorajona iedzīvotājas, ka no viņas konta pazuduši 12 000 eiro. Izrādījās, ka cietušajai zvanījis kāds krievu valodā runājošs vīrietis, kurš apgalvojis, ka ir "Luminor Latvija" bankas darbinieks un ka no izsaucējas konta kāds mēģinot noņemt naudu.

Lai šīs darbības pārtrauktu, izsaucējai prasīts pieslēgties savam "Smart ID".

Līdzīga informācija par krāpšanu saņemta arī Rīgas Latgales iecirknī. Proti, kāda sieviete saņēmusi zvanu no personas, kas runāja krievu valodā, apgalvoja, ka ir "Swedbank Latvia" bankas darbiniece un ka viņas bankas kontā tiekot veiktas nelikumīgas darbības.

Cietusī uzticējusies zvanītāja solījumam novērst apdraudējumu un atklājusi bankas kartes numurus. Tā rezultātā viņai izkrāpti 1163 eiro. Pēc tam krāpniece sacījusi, ka tiks atzvanīts no "Luminor" bankas drošības dienesta, jo izsaucēja ir šīs bankas kliente. No cita numura pārzvanījusi krieviski runājoša viltvārde, kas izkrāpusi vēl 843 eiro.

Savukārt Rīgas Kurzemes iecirknī pirmdien saņemta informācija par līdzīgu krāpšanas veidu - krāpniekam uzdodoties par "Swedbank" bankas konsultantu. Rezultātā no konta noņemti 1930 eiro.

Policija atgādina būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā svešiniekiem neatklāt savu bankas kontu pieejas datus. Ne banku, ne citu valsts iestāžu darbinieki nekad neprasīs atklāt šādu informāciju. Tas, ka telefonsarunas laikā uzrādās Latvijas numurs vai pat valsts iestādes nosaukums, nenozīmē, ka zvana tiešām no Latvijas. Krāpnieki spēj ģenerēt telefonu numurus.

Gadījumos, ja ir izkrāpti finanšu līdzekļi, policija aicina nekavējoties sazināties ar savu banku, kā arī jāraksta iesniegums policijā.

Līdz februāra vidum Valsts policijā saņemti jau 180 iesniegumi no personām, kurām dažādās interneta tirdzniecības platformās izkrāpti vai mēģināts izkrāpt maksājumu karšu datus, krāpniekiem nelikumīgi izmantojot uzņēmuma "DPD Latvija" un "Omniva Latvija" logotipus.





Foto: pixabay.com