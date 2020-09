Zemgalē apzagti vairāki neaizslēgti mājokļi, policija aicina būt uzmanīgākiem

Augustā Zemgalē pastrādātas vairākas zādzības no neaizslēgtiem dzīvokļiem, un policija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgākiem, rūpējoties par drošību, informēja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Dace Kalniņa.

Dobeles novadā, iekļūstot neaizslēgtā dzīvoklī, garnadzis piesavinājies aptuveni 30 eiro. Jelgavā no neaizslēgta dzīvokļa nakts laikā no somas nozagti apmēram 45 eiro, no citas dzīvokļa - soma, naudas maks un dažādi dokumenti.

Jelgavā apzagti vēl divi neaizslēgti dzīvokļi vienas nakts laikā. Vienā gadījumā nodarīts materiālais zaudējums 299 eiro apmērā, bet otrā - 399 eiro apmērā -, un vēlāk daļa no nozagtajām mantām atrastas metāllūžņu pieņemšanas punktā.

Savukārt Tukumā ļaundaris izmantojis iespēju, kamēr dzīvokļa saimniece darbojas piemājas dārzā, un no neaizslēgta dzīvokļa nozadzis naudas maku, kurā bijuši 60 eiro. Tajā pašā dienā Kandavas novadā no neaizslēgtas mājas nozagts motorzāģis "Stihl" 500 eiro vērtībā.

Visos gadījumos policija par notikušo ir sākusi kriminālprocesus par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Likumsargi atkārtoti atgādina iedzīvotājiem par drošības pasākumiem sava īpašuma pasargāšanai. "Palūdziet saviem kaimiņiem, lai prombūtnes laikā viņi pieskatītu arī jūsu īpašumu. Iespēju robežās mājokļus aprīkojiet ar video novērošanas sistēmu, signalizāciju un apgaismojumu, ar kustību sensoriem. Vērtslietas un naudu glabājiet seifā, kas ir attiecīgi nostiprināts," iesaka Kalniņa.

Atstājot mājokli, policija iesaka aizvilkt aizkarus vai žalūzijas, lai ļaundari nevarētu redzēt mājas izkārtojumu, kā arī tajā esošās vērtīgās mantas. Gan naktī, gan arī dienā jāpārliecinās, vai ir aizvērti logi un aizslēgtas ārdurvis, tāpat bez uzraudzības nedrīkst atstāt vērtīgas mantas brīvi pieejamās vietās. Policija iesaka apsvērt arī suņa nepieciešamību, jo dzīvnieka klātbūtne var aizbiedēt garnadžus vai arī dot signālu saimniekam par nelūgto viesi.

Lai pasargātu savu īpašumu, likumsargi aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un nekavējoties ziņot par sava mājokļa apkaimē pamanītām aizdomīgām personām vai transportlīdzekļiem, piefiksējot to marku, reģistrācijas numuru un krāsu, zvanot policijai pa tālruni 110.

Foto: no arhīva