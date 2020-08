Zemgalē dega siena ruļļi, rugāji un automašīnas

Aizvadītajās trijās diennaktīs, laikā no 21.augusta pulksten 6.30 līdz 24. augusta pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 20 izsaukumus –deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, astoņus uz glābšanas darbiem un vēl trīs izsaukumi bija maldinājums, informē VUGD.

Piektdien pulksten 11.28 Elejas un Jelgavas ugunsdzēsēji glābēji devās uz Jelgavas novada Lielplatones pagastu, kur dega siena ruļļi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka 70 m2 platībā deg apmēram 40 siena ruļļi. Atbalstu dzēšanas darbos sniedza arī saimniecības īpašnieks, kas nodrošināja traktoru, siena ruļļu izjaukšanai. Ugunsgrēka dzēšanas darbi noslēdzās pēc vairāk nekā sešām stundām.

Bauskas novada Mežotnes pagastā piektdien pēcpusdienā dega labības rugāji uz lauka 1000 m2 platībā. Savukārt, sestdien ap pusdienlaiku Salas novada Salas pagastā dega labības rugāji viena hektāra platībā.

Zemgalē aktīvi notiek ražas novākšana, līdz ar to pieaug izsaukumu skaits, kuros deg labības rugāji, siena ruļļi, lauksaimniecības tehnika utt. Ugunsgrēku skaitu un to postošās sekas iespējams mazināt, ievērojot piesardzību, apzinoties iespējamos riskus un tos savlaicīgi novēršot, piemēram, lauksaimniecības traktortehnikas aizdegšanos novērsīs regulāra rotējošo detaļu un mezglu vārpstu attīrīšana no degtspējīgiem materiāliem. Transportlīdzekļu dzinēju izplūdes caurules ir arī jāaprīko ar dzirksteļu slāpētājiem un jāuzrauga, lai dzinēja kolektora un izplūdes caurules savienojuma starplikās nebūtu plīsumu un bojājumu. Šādā veidā tiek novērsta iespēja, ka dzirksteles iekļūst sausajos salmos, sienā, graudos utt. un tos aizdedzina. Degoši labības un rugāju lauki ir tikpat bīstami kā kūlas ugunsgrēki, jo tajos var ciest un iet bojā cilvēki, kā arī liesmas var pārmesties uz automašīnām un ēkām, tāpēc ir svarīgi ievērot piesardzību, lai novērstu šādu ugunsgrēku izcelšanos.

Piektdien vakarā Zemgales prospektā Jelgavā dega vieglā automašīna 2 m2 platībā.

Savukārt pirmdien agri no rīta Dobeles novada Auru pagastā dega vieglās automašīnas motortelpa un salons 4 m2 platībā.

Foto: no arhīva