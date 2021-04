Zemgalē Lieldienu brīvdienās visvairāk administratīvo pārkāpumu procesu sākti par pulcēšanās prasību neievērošanu

Covid-19 ierobežošanai noteikto drošības prasību dēļ arī šogad Lieldienu brīvdienas nācās svinēt vienas mājsaimniecības ietvaros. Laika posmā no 1. līdz 6. aprīlim Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā likumsargi veica 393 pārbaudes publiskās vietās un par konstatētajiem pārkāpumiem, kas lielākoties bija par pulcēšanos no vairākām mājsaimniecībām, uzsāka 84 administratīvo pārkāpumu procesus, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Tāpat policisti veica plānotas pārbaudes tādās tirdzniecības vietās kā veikalos, degvielas uzpildes stacijās, kafejnīcās un citur. No kopumā veiktajām 411 pārbaudēm par noteikto ierobežojumu neievērošanu tika uzsākti 13 administratīvo pārkāpumu procesi, kas lielākoties bija par mutes un deguna aizsega nelietošanu, kā arī tika doti 17 preventīvi norādījumi par maznozīmīgiem pārkāpumiem.

Jelgavas iecirkņa apkalpojamā teritorijā Lieldienu brīvdienās tika veiktas 64 plānotas tirdzniecības vietu pārbaudes, un par atrašanos atklāta tirgus teritorijā bez mutes un deguna aizsegiem tika uzsākti 4 administratīvā pārkāpuma procesi un 4 personām tika izteikti brīdinājumi. Savukārt 32 administratīvo pārkāpumu procesi tika uzsākti par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu. 28 gadījumos policisti piemēroja naudas sodu 10 eiro, vienā gadījumā – 30 eiro.

2. aprīļa vakarā ap pulksten 22.50 Jelgavā, uz Dobeles šosejas, automašīnā „Audi A3” atradās trīs vienaudži – 2001. gadā dzimuši jaunieši – no dažādām mājsaimniecībām. Atbilstoši situācijai un apstākļiem, kā arī ņemot vērā personu attieksmi pret izdarīto pārkāpumu, policisti vienam jaunietim piemēroja naudas sodu 50 eiro, bet diviem – 500 eiro.

Jēkabpils iecirkņa amatpersonas veica 102 plānotas tirdzniecības vietu pārbaudes un pārkāpumus nekonstatēja, taču par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu aprīļa pirmajās sešās dienās tika uzsākti 9 administratīvā pārkāpuma procesi. Sestdien, 3. aprīlī, Jēkabpilī, Neretas ielā, automašīnā „BMW 740 IL” atradās 4 personas no dažādām mājsaimniecībām. Katrai no viņām par Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.4 punkta (kas aizliedz privātus pasākumus un privātu pulcēšanos, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros) pārkāpšanu tika piemērots naudas sods 10 eiro. Līdzīgi pie naudas soda tika citas 4 personas no dažādām mājsaimniecībām. Viņas 5. aprīļa naktī ap pulksten 2.02 pārvietojās automašīnā „BMW 320”. Policijā par notikušo tika uzsākti 4 administratīvā pārkāpuma procesi un katrai personai piemērots naudas sods 30 eiro apmērā.

Savukārt 2. aprīlī Jēkabpils iecirkņa likumsargi saņēma informāciju par to, ka kādā dzīvoklī ir sapulcējušās personas no dažādām mājsaimniecībām. Ierodoties norādītajā adresē, tika konstatēts, ka dzīvoklī kopā ar tā īpašnieku atrodas 2003. gadā dzimis jaunietis no citas mājsaimniecības. Jaunietis uzvedās agresīvi un lamājās, izmantojot necenzētu leksiku. Par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process un jaunietim piemērots naudas sods 150 eiro.

Lieldienu brīvdienās Tukuma iecirkņa darbinieki uzsāka 27 administratīvo pārkāpumu procesus par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem. 3. aprīlī Kandavas novada Zemītes pagastā automašīnā „Volvo V70” atradās 3 personas no dažādām mājsaimniecībām. Policijā par notikušo tika uzsākti 3 administratīvā pārkāpuma procesi, un, ņemot vērā personu attieksmi pret izdarīto pārkāpumu, tika piemērots viens naudas sods 100 eiro, bet divi – 200 eiro apmērā katrs.

Tajā pašā dienā Tukumā kādā dzīvoklī notika svinības, kurās bija sapulcējušās 8 personas no dažādām mājsaimniecībām. Likumsargi par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpumu uzsāka 8 administratīvā pārkāpuma procesus un vienai personai piemēroja naudas sodu 300 eiro, bet septiņām – 20 eiro katrai. Aizvadītās nedēļas nogalē vēl 3 dažādos dzīvokļos tika konstatēta Lieldienu svinēšana vairāku mājsaimniecību lokā. Sestdien, 3. aprīlī, par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpumiem kāda dzīvokļa saimniece nopelnīja 500 eiro naudas sodu, bet viņas 3 ciemiņi – katrs 100 eiro naudas sodu. Svētdien, 4. aprīlī, Tukumā kādā dzīvoklī bija sapulcējušās 5 personas no dažādām mājsaimniecībām, par notikušo policisti uzsāka 5 administratīvā pārkāpuma procesus un katrai personai piemēroja naudas sodu 50 eiro. Tikpat lielu naudas sodu likumsargi piemēroja citām 3 personām, kuras Pirmajās Lieldienās bija sapulcējušās kādā mājā Kandavas novadā.

Bauskas iecirkņa apkalpojamā teritorijā Lieldienu brīvdienās tika veiktas 49 plānotas viesu namu, atpūtas vietu un dievnamu pārbaudes, un pārkāpumi netika konstatēti. Savukārt 35 administratīvo pārkāpumu procesi tika uzsākti par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu. 23 gadījumos policisti piemēroja naudas sodu 10 eiro, 11 gadījumos – 20 eiro.

Par pulcēšanās vietām iedzīvotāji lielākoties izvēlējās dažādas publiskas vietas, kā, piemēram, sporta laukumus pie izglītības iestādēm, automašīnu stāvvietas, parkus utml. Piektdien, 2. aprīlī, likumsargi konstatēja, ka Iecavā kādā dzīvesvietā bija sapulcējušās 9 personas no dažādām mājsaimniecībām. Par notikušo tika uzsākti 9 administratīvā pārkāpuma procesi.

Lieldienu brīvdienās arī Aizkraukles iecirkņa apkalpojamā teritorijā visvairāk administratīvo pārkāpumu procesu tika uzsākti par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu. Par Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.4 punkta (kas aizliedz privātus pasākumus un privātu pulcēšanos, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros) pārkāpšanu tika uzsākti 26 administratīvā pārkāpuma procesi. Lielākoties tika konstatēts, ka jaunieši no dažādām mājsaimniecībām izvēlas sapulcēties atpūtas vietās, māju pagalmos vai automašīnās. Atbilstoši situācijai un apstākļiem, kā arī ņemot vērā personu attieksmi pret izdarīto pārkāpumu, likumsargi par ierobežojumu neievērošanu piemērojuši naudas sodus 10 eiro un vienā gadījumā 120 eiro apmērā.

Tāpat policisti laika posmā no 1. līdz 6. aprīlim veica 16 plānotas tirdzniecības vietu pārbaudes, un 5 gadījumos tika uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi par mutes un deguna aizsegu nelietošanu. Pārējos gadījumos netika konstatēti pārkāpumi vai arī par maznozīmīgiem pārkāpumiem tika doti preventīvi norādījumi.

Dobeles iecirkņa apkalpojamā teritorijā par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošanu tika uzsākti 12 administratīvo pārkāpumu procesi. 1. aprīlī kāds Lietuvas pilsonis ieradās Latvijā no Lietuvas ar automašīnu un nevarēja uzrādīt apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Policijā par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process un vīrietim piemērots naudas sods 150 eiro. Tajā pašā dienā likumsargi konstatēja, ka Dobelē kādā dzīvoklī ir sapulcējušās 4 personas no dažādām mājsaimniecībām, tādējādi pārkāpjot Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.4 punktu, kas aizliedz privātus pasākumus un privātu pulcēšanos, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros. Par notikušo tika uzsākti 4 administratīvā pārkāpuma procesi un katrai personai piemērots naudas sods 50 eiro.

