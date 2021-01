Zemgalē mājsēdes kontroles pasākumu laikā konstatēti vairāki atkārtoti likumpārkāpumi

Laika posmā no 22. līdz 24. janvārim Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes (VP ZRP) apkalpojamā teritorijā nedēļas nogales mājsēdes kontroles pasākumu laikā tika pārbaudītas 1918 personas. Par noteiktā pārvietošanās aizlieguma laika posmā no pulksten 22.00 līdz 5.00 neievērošanu tika uzsākti 187 administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī doti 157 preventīvi norādījumi, nepiemērojot sodu. Tukumā kādā dzīvoklī seši jaunieši no dažādām mājsaimniecībām kopīgi lietoja alkoholu, līdz vienu no viņiem nācās nogādāt ārstniecības iestādē, kur puisim tika konstatēta saindēšanās ar alkoholu, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Zemgalē nedēļas nogales mājsēdes kontroles pasākumos pavisam kopā tika iesaistītas 294 Valsts policijas amatpersonas, kuras pildīja savus pienākumus ciešā sadarbībā ar 35 pašvaldību policiju un 47 Zemessardzes darbiniekiem. Kontroles pasākumu nodrošināšanā tika izmantoti 135 Valsts policijas un 36 pašvaldību policiju transportlīdzekļi.

Aizpildītus pašapliecinājumus par dzīvesvietas atstāšanas iemeslu neatliekamas un pamatotas situācijas gadījumā uzrādīja 1246 iedzīvotāji. Tāpat tika sagatavoti 35 ziņojumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, kā arī tika reģistrēti 65 notikumi, kas nebija saistīti ar Ministru kabineta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

VP ZRP Aizkraukles iecirkņa apkalpojamā teritorijā no 22. līdz 24. janvārim mājsēdes kontroles pasākumu laikā par noteikto ierobežojumu pārkāpumiem likumsargi uzsāka 32 administratīvā pārkāpuma procesus. 16 personām tika piemērots naudas sods 50 eiro, savukārt, 16 personām – no 10 līdz 300 eiro. Policisti, pārbaudot personas, kuras no ārzemēm ierodas Latvijā, konstatēja, ka viena nav aizpildījusi elektronisko anketu personu uzraudzības informācijas sistēmā www.covidpass.lv un vienai nav apliecinājuma par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Abos gadījumos ir uzsākti administratīvā pārkāpuma procesi. Savukārt, par atkārtotiem mājsēdes ierobežojumu pārkāpumiem 22. janvārī Pļaviņās, Raiņa ielā, 1968. gadā dzimušam vīrietim tika piemērots naudas sods 300 eiro.

Par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu neievērošanu VP ZRP Dobeles iecirkņa apkalpojamā teritorijā tika uzsākti 29 administratīvā pārkāpuma procesi un piemēroti naudas sodi no 10 līdz 100 eiro apmērā. Sestdien, 23. janvārī, pēc pulksten 22.00 Dobeles iecirkņa darbinieki konstatēja, ka no Lietuvas ar automašīnu „Mercedes-Benz” Dobeles novada Auru pagastā ieradušies 4 Moldovas pilsoņi, taču neviens no viņiem nevarēja uzrādīt nedz aizpildītu elektronisko anketu personu uzraudzības informācijas sistēmā www.covidpass.lv, nedz arī apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Policijā par notikušo uzsākti 8 administratīvo pārkāpumu procesi.

Tajā pašā vakarā, 23. janvārī, ap pulksten 22.20 Dobelē, Jāņa Čakstes ielā, nepilngadīga jauniete atradās ārpus savas dzīvesvietas bez pamatota un neatliekama iemesla. Tāpat pārbaudes laikā likumsargi konstatēja, ka 2006. gadā dzimusī jauniete ir alkohola reibumā, proti, izelpā tika konstatētas 0,2 promiles. Policijā par notikušo ir uzsākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi.

Aizvadītajā nedēļas nogalē tika sagatavoti 9 ziņojumi un uzsākti 24 administratīvā pārkāpuma procesi saistībā ar ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem VP ZRP Tukuma iecirkņa apkalpojamā teritorijā. 12 gadījumos tika piemēroti naudas sodi 50 līdz 600 eiro apmērā. Piektdien, 22. janvārī, ap pulksten 23.00 policisti konstatēja, ka Tukumā kādā dzīvoklī ir sapulcējušies seši jaunieši no dažādām mājsaimniecībām. 2004. gadā dzimušais jaunietis atradās tādā alkohola reibumā, ka bija nepieciešams izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekus, kuri puisi nogādāja ārstniecības iestādē. Jaunietim tika konstatēta saindēšanās ar alkoholu (1,43 promiles). Par ārkārtējās situācijas laikā noteikto aizliegumu pārkāpšanu, vienuviet pulcējoties no dažādām mājsaimniecībām, un Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumiem, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē, likumsargi uzsāka 12 administratīvā pārkāpuma procesus. Trīs jaunietēm par pulcēšanās ierobežojumu pārkāpumiem tika piemērots naudas sods 100 eiro, bet divām – 50 eiro. Visas jaunietes arī atradās alkohola reibumā. 2005. un 2006. gadā dzimušām jaunietēm izelpā tika konstatētas 0,56 promiles, 2005. gadā dzimušai jaunietei – 1,3 promiles, 2006. gadā dzimušai – 1,48 promiles un 2006. gadā dzimušai – 1,7 promiles.

Apkopojot aizvadītās nedēļas nogales laikā reģistrētos notikumus saistībā ar mājsēdes kontroles pasākumiem, VP ZRP Bauskas iecirkņa apkalpojamā teritorijā reģistrēti 44 notikumi. 30 personām, kuras neievēroja noteiktos ierobežojumus, tika piemērots 100 eiro naudas sods, bet 12 iedzīvotājiem – no 120 līdz 320 eiro. Lielākie naudas sodi – 2000 eiro – atkārtoti tika piemēroti 1995. gadā dzimušam vīrietim un 2000. gadā dzimušai sievietei. Abas personas 22. janvārī ap pulksten 23.50 atradās ārpus savām dzīvesvietas un nevarēja uzrādīt pašapliecinājumus par dzīvesvietas atstāšanas iemeslu neatliekamas un pamatotas situācijas gadījumā. Atgādinām, ka abām minētajām personām šī gada 10. janvārī par ļaunprātīgu nepakļaušanos policistu likumīgajām prasībām jau tika piemēroti naudas sodi 2000 un 4000 eiro apmērā.

Par mājsēdes ierobežojumu neievērošanu VP ZRP Jēkabpils iecirkņa teritorijā 23 personām tika piemēroti naudas sodi 10 līdz 500 eiro apmērā. 24. janvārī ap pulksten 5.10 Krustpils novada Kūku pagastā 1996. gadā dzimis vīrietis atradās ārpus savas dzīvesvietas bez pamatota un neatliekama iemesla, tādējādi pārkāpjot Ministru kabineta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Ņemot vērā to, ka kungs pret policistiem izturējās agresīvi, runāja rupjības un pat mēģināja aizbēgt. Policijā par notikušo tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process un vīrietim piemērots naudas sods 500 eiro.

VP ZRP Jelgavas iecirkņa apkalpojamā teritorijā par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem tika uzsākti 48 administratīvā pārkāpuma procesi un sagatavoti 11 ziņojumi. 30 gadījumos iedzīvotājiem par mājsēdes neievērošanu tika piemērota soda nauda no 10 līdz 100 eiro. Sestdien, 23. janvārī, uz ceļa Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža policisti pārbaudīja kādu automašīnu, kas šķērsoja Latvijas valsts robežu. 2002. gadā dzimis jaunietis nevarēja uzrādīt apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kā arī 1965. gadā dzimusi sieviete nebija aizpildījusi elektronisko anketu personu uzraudzības informācijas sistēmā www.covidpass.lv. Abām personām par noteikto ierobežojumu pārkāpumiem tika piemēros naudas sods 60 eiro katrai.

Atgādinām, ka arī šajā nedēļas nogalē – naktī no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu no pulksten 22.00 līdz 05.00 Latvijā ir noteikts pārvietošanās aizliegums. Tā laikā tiks veikti mājsēdes kontroles pasākumi, un Valsts policija sadarbībā ar pašvaldību policiju, Valsts robežsardzi un Zemessardzi pastiprināti uzraudzīs, vai tiek ievērotas ārkārtējās situācijas noteiktās drošības prasības. Atgādinām, ka šajā laikā uz ielas var atrasties tikai attaisnojoša iemesla gadījumā, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un pašapliecinājumam.

