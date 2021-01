Zemgalē mājsēdes kontroles pasākumu laikā pārbaudītas 2162 personas

Laikā no 15. līdz 17. janvārim Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes (VP ZRP) apkalpojamā teritorijā nedēļas nogales mājsēdes kontroles pasākumu laikā tika pārbaudītas 2162 personas. Par noteiktā pārvietošanās aizlieguma laika posmā no pulksten 22.00 līdz 5.00 neievērošanu tika uzsākti 200 administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī doti 233 preventīvi norādījumi. Aizturēta viena meklēšanā esoša persona, kura pēc saslimšanas ar Covid-19 nav veikusi atkārtotu testu, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Zemgalē brīvdienu mājsēdes kontroles pasākumos pavisam kopā tika iesaistītas 299 Valsts policijas amatpersonas, kuras pildīja savus pienākumus ciešā sadarbībā ar 77 pašvaldību policiju un 57 Zemessardzes darbiniekiem. Kontroles pasākumu nodrošināšanā tika izmantoti 139 Valsts policijas un 38 pašvaldību policiju transportlīdzekļi.

Iespējams, stiprā sala dēļ aizvadītā nedēļas nogale salīdzinājumā ar iepriekšējām mājsēdes kontroles pasākumu svētku un nedēļu nogalēm tika aizvadīta salīdzinoši mierīgi. Aizpildītus apliecinājumus par dzīvesvietas atstāšanas iemeslu neatliekamas un pamatotas situācijas gadījumā uzrādīja 1412 iedzīvotāji. Tāpat tika sagatavoti 17 ziņojumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, kā arī tika reģistrēti 57 notikumi, kas nebija saistīti ar Ministru kabineta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

VP ZRP Aizkraukles iecirkņa apkalpojamā teritorijā no 15. līdz 17. janvārim mājsēdes kontroles pasākumu laikā par noteikto ierobežojumu pārkāpumiem likumsargi uzsāka 24 administratīvā pārkāpuma procesus. 16 personām tika piemērots naudas sods no 10 līdz 100 eiro, savukārt, 6 personām – 200 eiro. Par pārvietošanās ierobežojumu pārkāpumiem, izaicinošu uzvedību un mēģinājumiem aizbēgt no policistiem 15. janvārī Aizkrauklē neilgi pirms pusnakts diviem jauniešiem tika piemērots naudas sods 500 eiro.

Par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu neievērošanu VP ZRP Dobeles iecirkņa apkalpojamā teritorijā tika uzsākti 33 administratīvā pārkāpuma procesi un piemēroti naudas sodi no 10 līdz 100 eiro apmērā. Vienā gadījumā ārpus savas dzīvesvietas pēc pulksten 22.00 atradās nepilngadīga persona, kura nevarēja uzrādīt pašapliecinājumu par pamatotu pārvietošanās iemeslu. Tāpat 17. janvārī Dobelē, Atmodas ielā, 1950. gadā dzimis vīrietis pulksten 2.20 atradās ārpus savas dzīvesvietas, izvairījās nosaukt savus personas datus un pat centās aizbēgt. Likumsargi viņam par noteiktā pārvietošanās aizlieguma neievērošanu piemēroja naudas sodu 100 eiro.

19 administratīvā pārkāpuma procesi un 3 ziņojumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu saistībā ar ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem aizvadītajā nedēļas nogalē tika uzsākti VP ZRP Tukuma iecirkņa apkalpojamā teritorijā. 15 gadījumos tika piemēroti naudas sodi 50 līdz 300 eiro apmērā, bet 4 personām likumsargi piemēroja 500 eiro naudas sodu. 16. janvārī pulksten 23.30 Tukumā uz ielas atradās 1974. gadā dzimis vīrietis alkohola reibumā, turklāt viņš pauda uzskatu, ka ierobežojumi nav jāievēro un tiem neesot nekādas nozīmes. Ņemot vērā vīrieša bravūrīgo attieksmi, likumsargi viņam piemēroja 500 eiro sodu. Savukārt 17. janvārī Tukumā pēc pusnakts uz ielas atradās 1995. un 1994. gadā dzimuši vīrieši, kuriem jau 30. decembrī par mājsēdes ierobežojumu neievērošanu bija piemērots naudas sods. Par atkārtotu pārkāpuma izdarīšanu katrs no viņiem šajā reizē nopelnīja 500 eiro lielu naudas sodu. Tajā pašā naktī pulksten 4.20 Tukumā uz ielas policisti sastapa 1986. gadā dzimušu vīrieti, kurš, pastaigājoties pa pilsētu, devās mājup no ciemošanās. Arī viņam par šādu rīcību nāksies soda naudā samaksāt 500 eiro.

Apkopojot aizvadītās nedēļas nogales laikā reģistrētos notikumus saistībā ar mājsēdes kontroles pasākumiem, VP ZRP Bauskas iecirkņa apkalpojamā teritorijā reģistrēti 38 notikumi. 24 personām, kuras neievēroja noteiktos ierobežojumus, tika piemērots 100 eiro naudas sods, bet 13 iedzīvotājiem – no 10 līdz 200 eiro. Savukārt, 1994. gadā dzimušam vīrietim likumsargi piemēroja naudas sodu 500 eiro, jo viņš 16. janvārī pulksten 00.53 Vecumnieku novadā uz ceļa Bauska – Linde 28. kilometrā atradās alkohola reibumā, atteicās paskaidrot savas rīcības iemeslus, savā leksikā izmantoja necenzētus vārdus un uzvedās bravūrīgi. Tāpat likumsargi 17. janvārī uzsāka 4 administratīvā pārkāpuma procesus par iebraukšanu Latvijā bez apliecinājuma par negatīvu Covid-19 testa rezultātu.

Saistībā ar ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem VP ZRP Jēkabpils iecirkņa teritorijā tika reģistrēti 32 notikumi. Par mājsēdes ierobežojumu neievērošanu 28 personām tika piemēroti naudas sodi 10 līdz 100 eiro apmērā, bet 4 personām, kuras 16. janvārī pēc pulksten 22.00 atradās ārpus savas dzīvesvietas un pret policistiem izturējās izaicinoši un bravūrīgi, vienā gadījumā pat cenšoties paslēpties, likumsargi piemēroja 200 eiro naudas sodu katrai.

VP ZRP Jelgavas iecirkņa apkalpojamā teritorijā par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem tika uzsākts 31 administratīvā pārkāpuma process un viena resoriskā pārbaude. 25 gadījumos iedzīvotājiem par mājsēdes neievērošanu tika piemērota soda nauda no 10 līdz 100 eiro, bet pa vienai reizei administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros piemēroti 150, 200, 250, 400, 500 un 1000 eiro lieli naudas sodi.

500 eiro naudas sodu policisti piemēroja 1975. gadā dzimušam vīrietim, kurš 17. janvārī pulksten 1.20 atradās ārpus savas dzīvesvietas Jelgavā, bija bravūrīgs, uz likumsargu aizrādījumiem atbildēja, ka policisti, uzrunājot un tuvojoties viņam, paši pārkāpjot noteikumus. Savukārt, tajā pašā naktī pēc aptuveni 2 stundām likumsargi piemēroja 1000 eiro naudas sodu meklēšanā esošai personai - 1967. gadā dzimušam vīrietim, kurš bija devies uz Valgundi un, būdams alkohola reibumā, uzvedās agresīvi un traucēja citām personām naktsmieru. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka viņam 2020. gada novembrī tika konstatēta saslimšana ar Covid-19, taču vīrietis nav veicis atkārtotu testu.

Valsts policija atgādina, ka arī šajā nedēļas nogalē – naktī no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu no pulksten 22.00 līdz 05.00 Latvijā ir noteikts pārvietošanās aizliegums. Tā laikā tiks veikti mājsēdes kontroles pasākumi, un Valsts policija sadarbībā ar pašvaldību policiju, Valsts robežsardzi un Zemessardzi pastiprināti uzraudzīs, vai tiek ievērotas ārkārtējās situācijas noteiktās drošības prasības. Šajā laikā uz ielas var atrasties tikai attaisnojoša iemesla gadījumā, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un pašapliecinājumam.

Foto: no arhīva