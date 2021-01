Zemgalē mājsēdes kontroles pasākumu laikā vienai personai piemērots 4000 eiro naudas sods

Laika posmā no 8. līdz 10. janvārim Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes (VP ZRP) apkalpojamā teritorijā brīvdienu mājsēdes kontroles pasākumu laikā tika pārbaudītas 2361 persona. Par noteiktā pārvietošanās aizlieguma laikposmā no pulksten 22.00 līdz 5.00 neievērošanu tika uzsākti 258 administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī doti 362 preventīvi norādījumi. Kādai baušķeniecei par agresīvu, ļaunprātīgu uzvedību policisti divas reizes piemēroja 2000 eiro naudas sodu, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Zemgalē brīvdienu mājsēdes kontroles pasākumos pavisam kopā tika iesaistītas 320 Valsts policijas amatpersonas, kuras pildīja savus pienākumus ciešā sadarbībā ar 69 pašvaldību policiju, 2 Valsts robežsardzes un 118 Zemessardzes darbiniekiem. Kontroles pasākumu nodrošināšanā tika izmantoti 153 Valsts policijas, 34 pašvaldību policiju un 2 Valsts robežsardzes transportlīdzekļi.

Aizpildītus apliecinājumus par dzīvesvietas atstāšanas iemeslu neatliekamas un pamatotas situācijas gadījumā uzrādīja 2006 iedzīvotāji, savukārt 362 personām saistībā ar brīvdienu mājsēdē noteikto ierobežojumu neievērošanu tika doti preventīvi norādījumi. Tāpat tika sagatvoti 20 ziņojumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, kā arī tika reģistrēti 39 notikumi, kas nebija saistīti ar Ministru kabineta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

VP ZRP Aizkraukles iecirkņa apkalpojamā teritorijā no 8. līdz 10. janvārim mājsēdes kontroles pasākumu laikā tika reģistrēti 72 notikumi. Par noteikto ierobežojumu pārkāpumiem likumsargi naudas sodus 10 eiro apmērā piemēroja 3 personām, visvairāk – 19 personām – tika piemēroti naudas sodi 200 eiro. Vislielāko sodu – 600 eiro – 8. janvārī amatpersonas piemēroja 2002. gadā dzimušam jaunietim, kurš Jaunjelgavā neievēroja pārvietošanās aizliegumu laikposmā no pulksten 22.00 līdz 5.00. Nākamajā dienā arī Jaunjelgavā tika konstatēts, ka 1964. gadā dzimis vīrietis savā dzīvesvietā uzņēmis ciemiņu – 1965. gadā dzimušu sievieti. Par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu gan mājas saimniekam, gan arī ciemiņam tika piemērots naudas sods 200 eiro apmērā. Savukārt, 9. janvārī Skrīveru novadā uz ceļa Rīga – Daugapvils – Krāslava – Baltkrievijas robeža 78. km likumsargi konstatēja, ka automašīnā „Opel Zafira” atrodas 5 personas no dažādām mājsaimniecībām. Automašīnas vadītājam un 4 pasažieriem tika piemērots naudas sods – 500 eiro katram.

Par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu neievērošanu VP ZRP Dobeles iecirkņa apkalpojamā teritorijā tika reģistrēti 52 notikumi. Iedzīvotājiem, kuri pēc pulksten 22.00 atradās ārpus savas dzīvesvietas un nevarēja uzrādīt pašapliecinājumu par pamatotu pārvietošanās iemeslu, tika piemēroti dažādi naudas sodi, sākot ar 10 un līdz pat 500 eiro. Tā, piemēram, 8. janvārī Dobeles novada Auru pagastā 1996. gadā dzimis vīrietis pulksten 22.50 pārkāpa Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.1.1 punkta prasības, kā arī sarunas laikā ar policistiem uzvedās agresīvi, tādējādi nopelnīja 300 eiro naudas sodu. Savukārt, 9. janvārī pulksten 23.55 Dobelē pa Brīvības ielu kopā ar suni un kaķi pastaigājās 1979. gadā dzimusi sieviete, kura attiecās doties uz savu dzīvesvietu un paziņoja, ka turpinās pastaigāties pa pilsētu. Likumsargi sievietei piemēroja 500 eiro naudas sodu.

29 administratīvā pārkāpuma procesi par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem aizvadītajā nedēļas nogalē tika uzsākti VP ZRP Tukuma iecirkņa apkalpojamā teritorijā. 7 iedzīvotājiem tika piemēroti naudas sodi 300 eiro apmērā. 1000 eiro naudas sodu policisti piemēroja 1968. gadā dzimušam vīrietim, kurš 9. janvārī Tukumā atkārtoti bija devies ārspus savas dzīvesvietas bez pašapliecinājuma par pamatotu pārvietošanās iemeslu. Tās pašas dienas vakarā pulksten 23.20 Tukuma novadā policisti ievēroja autovadītāju, kurš mēģināja izvairīties no kontrolposteņa un šosejas Rīga – Ventspils 68. kilometrā lokveida krustojumā aizbrauca pretēji kustības virzienam uz Ventspils pusi. Autovadītājs tika panākts un apturēts. Pārbaudes laikā amatpersonas noskaidroja, ka vīrietis ir alkohola reibumā, proti, viņa izelpā tika konstatētas 1,9 promiles. Tāpat izrādījās, ka divi viņa ģimenes locekļi ir saņēmuši pozitīvus Covid-19 analīžu rezultātus, bet viņš pats iepriekš ir ciemojies pie kāda drauga Tukumā un atgriežas no ciemošanās Tukuma novada Tumes pagastā. Policijā par minētajiem pārkāpumiem uzsākti 2 administratīvā pārkāpuma procesi par automašīnas vadīšanu reibumā un braukšanu pretēji kustības virzien. Par mājsēdes neievērošanu vīrietim tika piemērots maksimālais naudas sods 2000 eiro apmērā. Tāpat, lai noskaidrotu, vai vīrietis nav noteikts par kontaktpersonu slimajiem radiniekiem un, iespējams, nav ievērojis mājas karantīnu, uzsākts vēl viens administratīvā pārkāpuma process.

Apkopojot aizvadītās nedēļas nogales laikā reģistrētos notikumus saistībā ar mājsēdes kontroles pasākumiem, VP ZRP Bauskas iecirkņa apkalpojamā teritorijā reģistrēti 48 notikumi. 24 personām, kuras neievēroja noteiktos ierobežojumus, tika piemērots 100 eiro naudas sods, bet 12 iedzīvotājiem – 200 eiro naudas sods. Lielākais naudas sods – 2000 eiro – tika piemērots trīs personām, turklāt vienai personai divas reizes. Turklāt Bauskā policisti, pārbaudot personas datus, konstatēja, ka kāds vīrietis, kurš bija pārkāpis mājsēdes noteiktos ierobežojumus, atrodas meklēšanā saistībā ar brīvības atņemšanas soda izpildi.

9. janvārī Vecumniekos 1989. gadā dzimis vīrietis saskarsmē ar likumsargiem bija agresīvi noskaņots, un viņam par Ministru kabineta rīkojuma Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.1.1 punkta prasību pārkāpšanu tika piemērots naudas sods 2000 eiro apmērā.

10. janvārī 10 minūtes pēc pusnakts Bauskā 1995. gadā dzimis vīrietis kopā ar 2000. gadā dzimušu sievieti ne tikai atradās ārpus dzīvesvietas bez attaisnojoša iemesla un ļaunprātīgi nepakļāvās policistu likumīgajām prasībām, bet vīrietis arī saplēsa policijas darbinieka formas tērpu un, ar rokām un kājām sitot pa dienesta automašīnu, to sabojāja. Katrai personai tika piemērots naudas sods 2000 eiro, bet par policista formas tērpa saplēšanu un policijas dienesta automašīnas sabojāšanu ir uzsākts kriminālprocess un vīrietis tika aizturēts. Pēc aptuveni 3 stundām baušķeniece atkal bija devusies pastaigā pa pilsētas ielām un otro reizi nopelnīja 2000 eiro naudas sodu.

Saistībā ar ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem VP ZRP Jēkabpils iecirkņa teritorijā tika reģistrēti 40 notikumi. Par mājsēdes ierobežojumu neievērošanu 17 personām tika piemēroti naudas sodi 100 eiro, vienai personai – 200 eiro, bet 2 personām - 500 eiro apmērā. 9. janvārī Jēkabpilī kādā degvielas uzpildes stacijā likumsargi ievēroja, ka vienā automašīnā atrodas vairākas personas, kuras sākotnēji centās izvairīties no komunikācijas ar policistiem. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka automašīnā „Mercedes-Benz ML400” atrodas četri iedzīvotāji no dažādām mājsaimniecībām. Par pulcēšanās ierobežojumu neievērošanu likumsargi katram no viņiem piemēroja naudas sodu – 1000 eiro. Tajā pašā dienā Jēkabpilī, Varoņu ielā, tika konstatēts, ka vēl vienas automašīnas pasažieris un vadītājs pārkāpj pulcēšanās ierobežojumus. Policisti automašīnā „Peugeot 3008” esošajiem 1984. un 1964. gadā dzimušajiem vīriešiem no dažādām mājsaimniecībām piemēroja naudas sodu 900 eiro apmērā katram.

VP ZRP Jelgavas iecirkņa apkalpojamā teritorijā par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu neievērošanu tika uzsākti 50 administratīvā pārkāpuma procesi. Lielākie sodi (100 – 200 eiro apmērā) tika piemēroti iedzīvotājiem par apzinātu un klaju ierobežojumu pārkāpšanu, pārējie sodi bija mazāki par 100 eiro. Tā, piemēram, 8. janvārī Jelgavā, Vaļņu ielā, 1969. gadā dzimis vīrietis pulksten 23.40 atradās ārpus savas dzīvesvietas bez attaisnojoša iemesla, un viņam tika piemērots naudas sods 200 eiro.

Valsts policija atgādina, ka arī šajā nedēļas nogalē no 15. līdz 17. janvārim arī ir noteikta mājsēde, kuras laikā sadarbībā ar pašvaldību policiju, Valsts robežsardzi un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, tai skaitā Zemessardzi pastiprināti uzraudzīs, vai tiek ievērotas ārkārtējās situācijas noteiktās drošības prasības. Jāsaprot, ka šīs prasības ir nepieciešamas vīrusa izplatības mazināšanai un sabiedrības veselības labad.

Foto: pixabay.com