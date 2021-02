Zemgalē mājsēdes laikā vismazāk pārkāpumu konstatēti Dobeles iecirkņa apkalpojamā teritorijā

Laika posmā no 29. līdz 31. janvārim Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes (VP ZRP) apkalpojamā teritorijā mājsēdes kontroles pasākumu laikā tika pārbaudītas 1658 personas. Par noteiktā pārvietošanās aizlieguma laika posmā no pulksten 22.00 līdz 5.00 neievērošanu tika uzsākti 119 administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī doti 129 preventīvi norādījumi, nepiemērojot sodu. Vismazāk - 9 administratīvā pārkāpuma procesi – tika uzsākti Dobeles iecirkņa apkalpojamā teritorijā, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Zemgalē nedēļas nogales mājsēdes kontroles pasākumos pavisam kopā tika iesaistītas 210 Valsts policijas amatpersonas, kuras pildīja savus pienākumus ciešā sadarbībā ar 31 Zemessardzes un 95 pašvaldību policiju darbiniekiem.

Aizpildītus pašapliecinājumus par dzīvesvietas atstāšanas iemeslu neatliekamas un pamatotas situācijas gadījumā uzrādīja 1259 iedzīvotāji. Tāpat tika sagatavoti 13 ziņojumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, kā arī tika reģistrēti 118 notikumi, kas nebija saistīti ar Ministru kabineta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Salīdzinoši ar iepriekšējām nedēļas nogalēm VP ZRP Aizkraukles iecirkņa apkalpojamā teritorijā no 29. līdz 31. janvārim mājsēdes kontroles pasākumu laikā tika konstatēti maznozīmīgi pārkāpumi: 10 personām piemēroti naudas sodi no 10 līdz 50 eiro, kā arī vienā gadījumā sagatavots ziņojums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu.

Arī VP ZRP Dobeles iecirkņa apkalpojamā teritorijā aizvadītās nedēļas nogale saistībā ar ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu ievērošanu bija salīdzinoši mierīga – tika uzsākti 9 administratīvā pārkāpuma procesi un piemēroti naudas sodi no 10 līdz 25 eiro apmērā. 30. janvārī tika uzsākts viens administratīvā pārkāpuma process par neaizpildītu elektronisko anketu personu uzraudzības informācijas sistēmā www.covidpass.lv.

Aizvadītajā nedēļas nogalē tika sagatavoti 2 ziņojumi un uzsākti 18 administratīvā pārkāpuma procesi saistībā ar ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem VP ZRP Tukuma iecirkņa apkalpojamā teritorijā. Par konstatētajiem pārkāpumiem tika piemēroti naudas sodi no 100 līdz 300 eiro, un vienai personai tika piemēroti divi naudas sodi 100 un 500 eiro apmērā. 30. janvārī ap pulksten 22.50 Tukumā, Jelgavas un Smārdes ielas krustojumā likumsargi apturēja automašīnu „Volkswagen Caddy”, kurā atradās 4 personas no dažādām mājsaimniecībām, turklāt neviens nevarēja uzrādīt pašapliecinājumus par dzīvesvietas atstāšanas iemeslu neatliekamas un pamatotas situācijas gadījumā. Vienam automašīnas pasažierim tika piemērots naudas sods 100 eiro, citam pasažierim un automašīnas vadītājai tika piemēroti divi naudas sodi 100 un 300 eiro apmērā, savukārt vēl vienam pasažierim par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem tika piemēroti divi naudas sodi 100 un 500 eiro apmērā. Piemērojot naudas sodu, policisti ņēma vērā attieksmi pret pārkāpumu, kā arī faktu, ka viena persona kriminālprocesa ietvaros pārkāpa drošības līdzekli – neatradās savā dzīvesvietā, un vēl viena persona neatradās savā dzīvesvietā, arī pārkāpjot tiesas spriedumā noteikto policijas kontroles noteikumu.

Apkopojot laika posmā no 29. līdz 31. janvārim reģistrētos notikumus saistībā ar mājsēdes kontroles pasākumiem, VP ZRP Bauskas iecirkņa apkalpojamā teritorijā reģistrēti 29 notikumi. Par noteikto ierobežojumu neievērošanu tika piemēroti naudas sodi no 10 līdz 300 eiro. 29. janvārī Bauskas novada Īslīces pagastā policisti konstatēja, ka kādā mājoklī ir sapulcējušās 7 personas no dažādām mājsaimniecībām, tādējādi pārkāpjot Ministru kabineta noteikumu Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.4. punktu, kas aizliedz privātus pasākumus un privātu pulcēšanos, izņemot pasākumus vienas mājsaimniecības ietvaros, kā arī 5.1.1. punktu, kas no 29. janvāra līdz 31. janvārim aizliedz iedzīvotājiem pārvietošanos laikposmā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00, nosakot pienākumu iedzīvotājiem uzturēties savā dzīvesvietā, tai skaitā samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem – neuzņemt viesus un nedoties privātās vizītēs. Par minētajiem pārkāpumiem likumsargi divu administratīvo pārkāpumu procesu ietvaros pret katru personu piemēroja naudas sodu 70 eiro – kopsumā 140 eiro katram.

Savukārt, 31. janvārī ap pulksten 4.10 bez pamatota un neatliekama iemesla ārpus savas dzīvesvietas atradās kāda nepilngadīga jauniete. Tāpat pārbaudes laikā tika konstatēts, ka 2005. gadā dzimusī jauniete atrodas alkohola reibumā, kā arī uz aizdomu pamata par atrašanos narkotisko vielu ietekmē viņa tika nogādāta medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai, un likumsargi pieņēma lēmumu uzsākt 3 administratīvā pārkāpuma procesus.

Par mājsēdes ierobežojumu neievērošanu VP ZRP Jēkabpils iecirkņa teritorijā tika uzsākti 24 administratīvā pārkāpuma procesi un piemēroti naudas sodi no 10 līdz 300 eiro. 29. janvārī Krustpils novada Vīpes pagastā pēc pulksten 22.00 ārpus savas dzīvesvietas bez pašapliecinājuma par dzīvesvietas atstāšanas iemeslu neatliekamas un pamatotas situācijas gadījumā atradās 1987. gadā dzimis vīrietis. Viņš, būdams alkohola reibumā, gulēja automašīnā, kas bija novietota stāvēšanai ceļa malā. Policijā par notikušo uzsākts administratīvā pārkāpuma process un vīrietim piemērots naudas sods 300 eiro.

VP ZRP Jelgavas iecirkņa apkalpojamā teritorijā par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem tika uzsākti 24 administratīvā pārkāpuma procesi un piemēroti naudas sodi no 10 līdz 100 eiro. No 29. līdz 31. janvārim 4 autovadītāji izvēlējās ne tikai pārkāpt aizliegumu pārvietoties no pulksten 22.00 līdz 5.00, bet arī bija sēdušies pie stūres alkohola reibumā. Trīs gadījumos policisti uzsāka administratīvā pārkāpuma procesus, bet vienā gadījumā – kriminālprocesu, jo 31. janvārī pulksten 3.25 Jelgavas novada Kalnciema pagastā tika konstatēts, ka 1981. gadā dzimis vīrietis bija sēdies pie stūres ne tikai būdams alkohola reibumā, bet arī bez likumā noteiktā kārtībā iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.

Policija atgādina, ka arī šajā nedēļas nogalē – naktī no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu no pulksten 22.00 līdz 5.00 Latvijā ir noteikts pārvietošanās aizliegums. Tā laikā tiks veikti mājsēdes kontroles pasākumi, un Valsts policija sadarbībā ar pašvaldību policiju, Valsts robežsardzi un Zemessardzi pastiprināti uzraudzīs, vai tiek ievērotas ārkārtējās situācijas noteiktās drošības prasības. Atgādinām, ka šajā laikā uz ielas var atrasties tikai attaisnojoša iemesla gadījumā, kā arī līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un pašapliecinājumam.

Foto: no arhīva