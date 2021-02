Zemgalē nedēļas nogalē par pārvietošanās aizlieguma neievērošanu uzsākti 122 administratīvā pārkāpuma procesi

Laika posmā no 5. līdz 7. februārim Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā mājsēdes kontroles pasākumu laikā tika pārbaudītas 1376 personas. Par noteiktā pārvietošanās aizlieguma laika posmā no pulksten 22 līdz 5 neievērošanu tika uzsākti 122 administratīvā pārkāpuma procesi, kā arī sniegts 141 preventīvs norādījums, nepiemērojot sodu, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Zemgalē nedēļas nogales mājsēdes kontroles pasākumos pavisam kopā tika iesaistītas 175 Valsts policijas amatpersonas, kuras pildīja savus pienākumus ciešā sadarbībā ar 23 Zemessardzes un 35 pašvaldību policiju darbiniekiem.

Aizpildītus pašapliecinājumus par dzīvesvietas atstāšanas iemeslu neatliekamas un pamatotas situācijas gadījumā uzrādīja 1027 iedzīvotāji. Tāpat tika sagatavoti 24 ziņojumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, kā arī tika reģistrēti 33 notikumi, kas nebija saistīti ar Ministru kabineta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Aizkraukles iecirkņa apkalpojamā teritorijā aizvadītās nedēļas nogalē mājsēdes kontroles pasākumu laikā tika konstatēti 22 ierobežojošo pasākumu pārkāpumi, par kuriem likumsargi uzsāka administratīvā pārkāpuma procesus un piemēroja naudas sodus no 10 līdz 250 eiro, kā arī 4 gadījumos sagatavoja ziņojumu par administratīvo pārkāpumu procesu uzsākšanu.

6. februārī Koknesē, Parka ielā, kāds vīrietis nevarēja uzrādīt pašapliecinājumus par dzīvesvietas atstāšanas iemeslu neatliekamas un pamatotas situācijas gadījumā, turklāt viņš centās slēpt savu personas identitāti, lai izvairītos no atbildības par administratīvo pārkāpumu. Likumsargi, ņemot vērā personas attieksmi un uzvedību, 1965. gadā dzimušajam vīrietim piemēroja soda naudu 200 eiro apmērā. Savukārt, Pļaviņās pēc pulksten 22 policisti uz ielas sastapa 2008. gadā dzimušu jaunieti. Likumsargi uzsāka 2 administratīvā pārkāpuma procesus – pret nepilngadīgo jaunieti par pārvietošanās ierobežoju pārkāpumu, kā arī pret vienu no puiša vecākiem par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.

Salīdzinoši ar citiem Valsts policijas iecirkņiem Zemgalē, vismierīgāk klājās Dobeles iecirkņa darbiniekiem, jo laika posmā no 5. līdz 7. februārim saistībā ar ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem tika uzsākti 5 administratīvā pārkāpuma procesi. Vienā gadījumā nav pieņemts lēmums par soda apmēru, bet 4 personām piemēroti naudas sodi 10 eiro katrai. Pret vīrieti, kurš 5. februārī Dobeles novada Zebrenes pagastā centās izvairīties no administratīvās atbildības par mājsēdes noteikumu neievērošanu un pretošanās laikā policistiem nodarīja miesas bojājumus, ir uzsākts kriminālprocess.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Tukuma iecirkņa apkalpojamā teritorijā tika sagatavoti 4 ziņojumi un uzsākti 14 administratīvā pārkāpuma procesi saistībā ar ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem. Par konstatētajiem pārkāpumiem tika piemēroti naudas sodi no 50 līdz 1000 eiro.

7. februārī neilgi pēc pusnakts Tukumā kāds 1979. gadā dzimis vīrietis atradās uz ielas manāmā alkohola reibumā, kā arī, sarunā ar policitiem uzvedās agresīvi, atteicās sniegt paskaidrojumu un parakstīt dokumentus. Piemērojot naudas sodu – 1000 eiro – likumsargi ņēma vērā pārkāpuma raksturu, tā kaitīgās sekas, pārkāpēja personību un attieksmi pret nodarījumu, kā arī soda piemērošanas samērīgumu un lietderību.

Apkopojot laika posmā no 5. līdz 7. februārim reģistrētos notikumus saistībā ar mājsēdes kontroles pasākumiem, Bauskas iecirkņa apkalpojamā teritorijā reģistrēti 24 notikumi. Par noteikto ierobežojumu neievērošanu tika piemēroti naudas sodi no 10 līdz 300 eiro. Sestdien, 6. februārī, policisti saņēma informāciju, ka Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā kādā mājoklī ir izcēlies konflikts. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka iedzīvotāji konfliktu atrisinājuši saviem spēkiem, taču norādītajā adresē ir sapulcējušās 4 personas no dažādām mājsaimniecībām. Likumsargi par notikušo uzsāka 4 administratīvā pārkāpuma procesus un piemēroja soda naudu 100 eiro katrai personai.

Par mājsēdes ierobežojumu neievērošanu aizvadītās nedēļas nogalē no piektdienas līdz svētdienai Jēkabpils iecirkņa teritorijā tika uzsākti 26 administratīvā pārkāpuma procesi un piemēroti naudas sodi no 10 līdz 200 eiro. Piektdien, 5. februārī, Jēkabpilī 1985. gadā dzimis vīrietis pēc pulksten 22 vadīja automašīnu „Audi 80” un nevarēja uzrādīt pamatotu un neatliekamu iemeslu par atrašanos ārpus savas dzīvesvietas. Tāpat pārbaudes laikā policisti konstatēja, ka vīrietis ir sēdies pie stūres, būdams alkohola reibumā, proti, viņa izelpā tika konstatētas 1,14 promiles. Par notikušo tika uzsākti 2 administratīvo pārkāpumu procesi.

Jelgavas iecirkņa apkalpojamā teritorijā par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu pārkāpumiem no 5. līdz 7. februārim tika uzsākti 24 administratīvā pārkāpuma procesi un piemēroti naudas sodi no 10 līdz 150 eiro. Par neaizpildītu elektronisko anketu personu uzraudzības informācijas sistēmā www.covidpass.lv 6. februārī policisti uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu un piemēroja 50 eiro sodu 1981. gadā dzimušam vīrietim, kurš ieradās Latvijā no Lietuvas. Tāpat pārbaudes laikā tika konstatēts, ka 39 gadus vecais vīrietis atrodas ārpus savas dzīvesvietas bez attaisnojoša iemesla, tāpēc tika uzsākts vēl viens administratīvā pārkāpuma process par ārkārtējā situācijā noteikto ierobežojumu neievērošanu un piemērota soda nauda 25 eiro.

Foto: no arhīva