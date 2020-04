Zemgalē par ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu uzsāktas 7 administratīvās lietvedības

Laika posmā no 17. līdz 19. aprīlim Zemgales reģionā veikti 138 preventīvas reaģēšanas pasākumi, saņemti 39 izsaukumi un uzsāktas 7 administratīvās lietvedības par iespējamiem ārkārtējās situācijas ierobežojumu pārkāpumiem, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes (ZRP) apkalpojamā teritorijā visvairāk izsaukumu tika saņemti par to, ka vienlaikus publiskās iekštelpās vai ārtelpās sapulcējušies vairāk nekā divi cilvēki. Par iespējamiem ārkārtējās situācijas ierobežojumu neievērošanu likumsargi ir sākuši 14 resoriskās pārbaudes.

Visgrūtāk ar divu metru distances ievērošanu klājas jauniešiem – trim divdesmitgadniekiem ir sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, katram no viņiem piemērojot 10 eiro sodu, kā arī pret piecām nepilngadīgām personām ir uzsākta administratīvā lietvedība.

Piektdien, 17. aprīlī, VP ZRP tika uzsākta administratīvā lietvedība par gadījumu, kad kāda 1993. gadā dzimusi persona pēc atgriešanās no ārzemēm bija mainījusi pašizolācijas vietu, par to nepaziņojot policijai, tāpēc likumsargi uzsver, ka atbilstoši Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu: 4.19.1 punktam, pirms atgriešanās Latvijā persona rakstiski apliecina, ka, ierodoties Latvijas Republikā, ievēros īpašus piesardzības pasākumus, tai skaitā nodrošinās pašizolāciju. Minētajā apliecinājumā persona norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni saziņai un faktiskās dzīvesvietas adresi, kurā persona ir sasniedzama. Ja faktiskās dzīvesvietas adrese atšķiras no pašizolācijas vietas adreses, personai ir pienākums nekavējoties par to paziņot Valsts policijai.

Jāņem vērā, ka Administratīvo pārkāpumu kodekss par ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredz naudas sodu fiziskām personām no 10 līdz 2000 eiro, bet juridiskām personām - no 140 līdz 5000 eiro.

Valsts policija atgādina, ka līdz 12. maijam Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, un pulcēšanās publiskās iekštelpās un ārtelpās ir ierobežota līdz diviem cilvēkiem un ar divu metru atstarpi no pārējiem. Izņēmums ir vienas ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus. Redzot, ka kāds neievēro ārkārtējā situācijā noteiktos ierobežojumus, likumsargi aicina zvanīt uz tālruņa numuru 110.

Foto: no arhīva