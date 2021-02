Zemgalē pērn samazinājies reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits

Aizvadītā gada 12 mēnešos Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā kopā reģistrēti 4824 noziedzīgi nodarījumi, kas ir par 461 noziedzīgiem nodarījumiem jeb 8,7% mazāk salīdzinājumā ar 2019. gada analoģisku laika posmu, informē Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Kopējais reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaita samazinājums ir izskaidrojams ar to, ka par 16,6% jeb 552 gadījumiem ir samazinājies reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits pret īpašumu. Aizvadītajā gadā tika reģistrētas 795 zādzības, kas ir par 207 jeb 20,7% mazāk nekā 2019. gadā, tajā skaitā 602 zādzības ar iekļūšanu, kas ir par 217 jeb 26,5% mazāk.

Pārsvarā zādzības ar iekļūšanu ir no mājokļiem, kur apdraudējuma priekšmeti ir sadzīves tehnika, trimmeri, zāles pļāvēji, motorzāģi, elektroinstrumenti, datortehnika, mobilie telefoni, zeltlietas un nauda. Jāatzīmē, ka izplatītākie iekļūšanas veidi mājoklī praktiski nav mainījušies. Joprojām visvairāk gadījumu mājoklī iekļūst, uzlaužot durvis vai durvju slēdzeni.

2020. gadā tika reģistrētas 45 laupīšanas, kas ir par 10 jeb 18,2% mazāk nekā 2019. gadā. Pēc Krimināllikuma 176. panta ceturtās daļas par laupīšanu, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas, vai ja tā saistīta ar smagu miesas bojājumu nodarīšanu cietušajam, vai ja tā izraisījusi citas smagas sekas, tika uzsākti 3 kriminālprocesi. Viens kriminālprocess nodots kriminālvajāšanas uzsākšanai, viens izbeigts pēc Kriminālprocesa likuma 377. panta otrās daļas, jo izdarītajā noziegumā netika konstatēts noziedzīga nodarījuma sastāvs, kā arī vienā kriminālprocesā ir noskaidrota aizdomās turētā persona, kura atrodas meklēšanā.

Tāpat pērn ir samazinājies noziedzīgo nodarījumu skaits pret personas veselību un tīšu miesas bojājumu nodarīšanas gadījumu skaits. 2020. gadā tika reģistrēti 273 noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību, salīdzinājumā ar 2019. gadu tas ir par 48 jeb 15% mazāk. Kā arī reģistrētie 188 tīšu miesas bojājumu nodarīšanas gadījumi ir par 13 jeb 6,5% mazāk nekā 2019. gadā. Pārsvarā tīši miesas bojājumi tiek izdarīti savstarpēju sadzīvisku strīdu un konfliktu rezultātā kopīgas alkoholisko dzērienu lietošanas laikā. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā cilvēki ir kļuvuši nervozi un neiecietīgi.

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā joprojām ir aktuāla nereģistrēto ieroču un munīcijas glabāšanas noteikumu pārkāpšana, un, veicot sankcionētas kratīšanas, aizvadītajā gadā kopumā izņemti šādi ieroči un munīcija:

9 bises;

1 revolveris;

6 pistoles;

lielas jaudas pneimatiskais šaujamierocis;

pašizgatavots šaujamierocis ar optiku;

755 patronas;

11 granātas;

21 starpdetonators un pretkājnieku mīna;

26 lādiņi, pretkājnieku mīna un raķete;

725 g šaujampulvera;

10 l spainis ar sprāgstvielai līdzīgu ķīmisku vielu;

4 stieņi raķešu dzinēja pulvera;

43 munīcijas čaulītes ar kapseli;

6 trasējošie sastāvi;

9 dažādu detonatoru kapseles;

23 uzspridzinātāji;

"Panzerfaust" dzinēja daļa;

19 lādiņa čaulas.

Aizdomās par atrašanos narkotisko vielu reibumā uz Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļu likumsargi aizvadītajā gadā ir nogādājuši 486 personas – par 31 personu vairāk nekā 2019. gadā. Tāpat tika konstatēti 20 narkotisko vielu pārdozēšanās gadījumi, no kuriem trīs, diemžēl, ar letālām sekām. No nelikumīgas narkotisko vielu aprites izņemtas šādas narkotiskās un psihotropās vielas:

1235,3031 g žāvētas marihuānas;

12,6 kg nežāvētas marihuānas;

1358,1 g amfetamīna;

239,2892 g metamfetamīna;

3,23 g hašiša;

615,05 g kokaīna;

20 tabletes diazepeka;

5728 tabletes MDMA;

79 tabletes LSD;

27 tabletes klonazepāma.

Saistībā ar akcizēto preču apriti Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā apturēta darbība vienai noziedzīgai grupā un kopumā izņemti:

2139,6 litri nelegāla alkohola;

4 592 052 gabali cigarešu;

5507 litri dīzeļdegvielas.

Tāpat jāpiemin, ka aizvadītajā gadā policistiem daudz vairāk gan preventīvā darba, gan arī izsaukumu bija saistībā ar zādzībām no lauksaimniecības tehnikas. 2019 gadā Zemgalē no 8 lauksaimniecības tehnikas tika nozagtas 6 GPS antenas un 7 monitori, taču aizvadītajā gadā – 26 GPS antenas un 44 monitori. 2020. gada 16. septembrī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Sevišķi smagu un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas darbinieki, sadarbojoties ar Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes un pretterorisma vienības „Omega” darbiniekiem par globālās pozicionēšanas ierīču zādzībām no traktortehnikām Zemgales reģionā aizturēja starptautisku organizētu noziedzīgu grupu, un divām personām tika piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Minētā kriminālprocesa ietvaros kopā tika atklātas 8 GPS antenu zādzību epizodes un divu automašīnu zādzības.

