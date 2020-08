Zemgalē pieaug ar ražas novākšanu saistītu ugunsgrēku skaits

Aizvadītajās trijās diennaktīs, laikā no 14.augusta pulksten 6.30 līdz 17. augusta pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 19 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, četrus uz glābšanas darbiem un vēl pieci izsaukumi bija maldinājums, informē VUGD.

Piektdien Tukuma novada Jaunsātu pagastā dega traktors ar piekabi pilnā 25 m2 platībā. Savukārt, Dobeles novada Vītiņu pagastā uz lauka dega rugāji 30 m2 platībā.

Sestdien Auces novada Bēnes pagastā graudu kaltē dega graudi un pelavas 12 m2 platībā.

Svētdien pulksten 01.50 Aizkraukles un Pļaviņu ugunsdzēsēji glābēji devās uz Kokneses novada Kokneses pagastu, kur dega šķūnis un tajā esošie siena ruļļi 70 m2 platībā. Dzēšanas darbos tika iesaistīts saimniecības frontālais iekrāvējs, kas veda ārā siena ruļļus, kurus ugunsdzēsēji glābēji izjauca un salēja ar ūdeni, tādējādi tos nodzēšot. Dzēšanas darbi noslēdzās pēc 10 stundām.

Svētdien pēcpusdienā Salas novada Sēlpils pagastā dega labības rugāji divu hektāru platībā.

Svētdien pulksten 18.34 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Bauskas novadā, kur dega vieglā automašīna 4m2 un labības rugāji trīs hektāru platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pulksten 19.44 ugunsgrēks tika likvidēts un tā dzēšanas darbos piedalījās pieci Iecavas un Bauskas ugunsdzēsēji glābēji.

Šobrīd Zemgalē aktīvi notiek ražas novākšana, līdz ar to pieaug izsaukumu skaits, kuros deg labības rugāji, siena ruļļi, lauksaimniecības tehnika utt. Ugunsgrēku skaitu un to postošās sekas iespējams mazināt, ievērojot piesardzību, apzinoties iespējamos riskus un tos savlaicīgi novēršot, piemēram, ļaujot sienam un siena ruļļiem kārtīgi izžūt pirms to kraušanas kaudzē, lai novērstu pašaizdegšanos.

Lauksaimniecības traktortehnikas aizdegšanos novērsīs regulāra rotējošo detaļu un mezglu vārpstu attīrīšana no degtspējīgiem materiāliem. Degoši labības un rugāju lauki ir tikpat bīstami kā kūlas ugunsgrēki, jo tajos var ciest un iet bojā cilvēki, kā arī liesmas var pārmesties uz automašīnām un ēkām, tāpēc ir svarīgi ievērot piesardzību, lai novērstu šādu ugunsgrēku izcelšanos.

Svētdien vakarā ugunsdzēsēji glābēji Kokneses novadā no ūdenstilpes izcēla bojāgājušo un nodeva Valsts policijas darbiniekiem.

VUGD atgādina: ievērojiet piesardzību atpūtā pie un uz ūdens - nepārvērtējiet savus spēkus, pārbaudiet ūdenstilpes gultni un nepeldieties alkohola reibumā!

Foto: no arhīva