Aizvadītajās trijās diennaktīs, laikā no 21.februāra pulksten 6.30 līdz 24.februāra pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 56 izsaukumus, no tiem 12 uz ugunsgrēka dzēšanu, 39 uz glābšanas darbiem un vēl pieci izsaukumi bija maldinājums, informē VUGD.

Naktī no piektdienas uz svētdienu pulksten 01.17 VUGD saņēma informāciju, ka Jelgavā deg dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienstāva dzīvojamā ēka deg ar atklātu liesmu pilnā platībā. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas bija evakuējušie divi cilvēki, no kuriem viens cieta un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 03.10.

Zemgalē brīvdienās dzēsti četri kūlas ugunsgrēki. Jēkabpilī sausā zāle dega 800 kvadrātmetru platībā, savukārt Bauskas novada Īslīces pagastā – 140 kvadrātmetru platībā.

Piektdien pulksten 22.48 VUGD saņēma informāciju, ka Tukuma novadā, uz autoceļa Tukums – Lazdas, ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka grāvī atrodas automašīna un tajā cilvēks, kas nevar izkļūt ārā. Ar hidrauliskajiem instrumentiem, ugunsdzēsēji glābēji atgrieza automašīnas durvis un atbrīvoja cilvēku. Pēc tam ugunsdzēsēji glābēji sakārtoja ceļa braucamo daļu.

Zemgalē ugunsdzēsēji glābēji 29 reizes likvidēja spēcīgā vēja radītās sekas. Krustpils novadā uz autoceļa Jēkabpils – Rēzekne, Kokneses novada Kokneses pagastā, Rundāles novada Rundāles pagastā, Salas novadā uz autoceļa Jēkabpils – Ilūkste, Vecumnieku novadā uz autoceļa Ķekava – Skaistkalne, Daugavas ielā Skrīveros, Dārzniecības ielā Tukumā, Jēkabpils novada Zasas pagastā, Kandavas novadā uz autoceļa Kandava – Jaunsāti, Spartaka ielā Tukumā (2 reizes), Aknīstes novadā uz autoceļa Nereta – Subate, Aknīstes novada Asares pagastā, Rīgas ielā Vecumniekos, Iecavas novadā uz autoceļa Iecava – Stūri, Brīvības ielā Jaunjelgavā, Skrīveros uz autoceļa Rīga – Daugavpils, Jēkabpils novadā uz autoceļa Jēkabpils – Dunava, Neretas novadā uz autoceļa Nereta – Jēkabpils, Auces novada Lielauces pagastā, Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas ielā Jaunjelgavā, Vecumnieku novadā uz autoceļa Bārbele – Skaistkalne un Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā ugunsdzēsēji glābēji sazāģēja un no ceļa braucamās daļas novāca vēja nogāztus kokus.

Sestdien Bauskas novada Īslīces pagastā ugunsdzēsēji glābēji nogrieza divstāvu daudzdzīvokļu ēkas jumta seguma gabalu, kas nokarājās virs ēkas ieejas. Meiju ceļā Jelgavā ugunsdzēsēji glābēji sazāģēja aizlauztu koku, kas bija iekāries apgaismes laternā.

Svētdien no rīta Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā un Bauskas novada Codes pagastā ugunsdzēsēji glābēji sazāģēja kokus, kas bija aizlūzuši un draudēja nokrist uz dzīvojamās mājas jumta. Pasta ielā Jelgavā ugunsdzēsēji glābēji demontēja izkārtni, kuru vējš bija atrāvis.

