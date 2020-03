Zemgalē ugunsdzēsēji glābēji nedēļas nogalē dzēsa 63 ugunsgrēkus

Aizvadītajās trijās diennaktīs, laikā no 20.marta pulksten 6.30 līdz 23.marta pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales reģiona brigāde saņēma 82 izsaukumus, no tiem 63 uz ugunsgrēka dzēšanu, 11 uz glābšanas darbiem un vēl astoņi izsaukumi bija maldinājumi.

Sestdien pulksten 16.23 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Dienvidu ielu Tukumā, kur atkritumu šķirošanas – pārkraušanas stacijā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka teritorijā ar atklātu liesmu un, radot ļoti spēcīgu sadūmojumu, deg sapresēti atkritumi, un liesmas jau ir iekļuvušas arī angārā. Ugunsdzēsējiem glābējiem pēc neilga laika izdevās nodzēst angārā 15 kvadrātmetru platībā degošos atkritumus, tādējādi nosargājot to. Ugunsgrēku dzēšanas darbos tika iesaistīta arī uzņēmuma traktortehnika, kas atklātajā teritorijā atdalīja nedegošos atkritumus no degošajiem, nedegošos aizvedot prom. Atklātajā teritorijā sapresēti atkritumi dega 2000 kvadrātmetru platībā. Sestdien pulksten 23.14 ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās ierobežot liesmu tālāku izplatīšanos, bet svētdien pulksten 20.21 dzēšanas darbi noslēdzās. Notikuma vietā strādāja 19 ugunsdzēsēji glābēji un 6 autocisternas no Tukuma, Kandavas, Ķemeriem, Dobeles un Slokas, kā arī uzņēmuma traktortehnika.

Piektdien pulksten 10.22 Jelgavas un Elejas ugunsdzēsēji glābēji devās uz Jelgavas novadu, kur dega vienstāva dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka vienstāva dzīvojamā māja deg ar atklātu liesmu. Pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās no ēkas paša spēkiem bija izkļuvis viens cilvēks, kas bija cietis ugunsgrēkā. Kopējā degšanas platība bija 200 kvadrātmetri. Dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 16.18.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji Zemgalē dzēsa 39 kūlas ugunsgrēkus, no tiem Jēkabpils pilsētā – astoņus, Krustpils novadā – sešus, Jelgavā – četrus, Dobeles novadā – piecus, Bauskas novadā – trīs, Jelgavas novadā – četrus. Lielākie no kūlas ugunsgrēkiem reģistrēti:

Jēkabpilī Neretas ielā kūla dega viena hektārs platībā;

Krustpils novada Atašienes pagastā kūla dega piecu hektāru platībā, Variešu pagastā – 1,5 hektāru, Mežāres pagastā – 8000 m 2 , Krustpils pagastā – 5000 m 2 platībā;

Bauskas novada Upmalas ielā kūla dega 8,2 hektāru platībā;

Dobeles novada Dobeles pagastā kūla dega 5000 m 2 platībā;

Viesītes novada Saukas pagastā kūla dega divu hektāru platībā;

Jelgavas novada Līvbērzes pagastā kūla dega 1,5 hektāru platībā;

Neretas novada Neretas pagastā – 1,5 hektāru platībā.

Nedēļas nogalē Zemgalē ugunsdzēsēji glābēji dzēsa arī vienu meža ugunsgrēku. Piektdien pusdienlaikā Krustpils novada Kūku pagastā dega meža zemsedze 2000 kvadrātmetru un kūla piecu hektāru platībā.

VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta! Diemžēl katru pavasari ievērojami dienesta resursi tiek tērēti kūlas ugunsgrēku dzēšanai. VUGD aicina cilvēkus aizdomāties, ka tajā laikā, kamēr ugunsdzēsēji glābēji dzēš degošo kūlu, kādam iespējams ir nepieciešama palīdzība, bet tā nevar tikt sniegta operatīvi, ja visi tuvākie dienesta resursi ir iesaistīti kūlas ugunsgrēku dzēšanā. Nededzini kūlu un iespējams tu kādam izglābsi dzīvību!

Sestdien Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā ugunsdzēsēji glābēji ar cilpas palīdzību no akas izcēla tajā iekritušu āpsi.





