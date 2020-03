Zemgales reģionā konstatēti seši ārkārtējās situācijas piesardzības pasākumu pārkāpumi

Valsts policija (VP) Zemgales reģionā konstatējusi sešus ārkārtējās situācijas piesardzības pasākumu pārkāpumus, aģentūru LETA informēja VP Zemgales reģiona pārvaldes pārstāve Dace Kalniņa.

Līdz šim pārvalde ir veikusi 45 preventīvas reaģēšanas pasākumus un bijuši deviņi izsaukumi saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktajiem piesardzības pasākumiem. Policisti ir konstatējuši likumpārkāpumus sešos gadījumos.

Visvairāk iedzīvotāji informē likumsargus par personām, kuras, viņuprāt, ir atgriezušās no ārvalstīm, taču neievēro pašizolāciju, tāpēc VP uzsver, ka 14 dienu pašizolēšanās ir obligāta prasība, nevis ieteikums, un Latvijā noteikto ierobežojošo pasākumu mērķis ir visu veselības un drošības jautājums. Turklāt, jāņem vērā, ka no šodienas īpašie piesardzības pasākumi attiecas uz visām personām, kuras ir atgriezušās no ārvalstīm, vairs neizdalot specifisku valstu grupu.

Policisti šobrīd strādā paaugstinātas gatavības režīmā un turpina uzraudzīt sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī reaģē uz informāciju par pašizolācijas neievērošanas pārkāpumiem, tādēļ iedzīvotāji aicināti sniegt viņu rīcībā esošu informāciju par iespējamiem likumpārkāpumiem un tos izdarījušām personām, zvanot pa tālruni 110.

Jau ziņots, ka VP par valdības noteikto ārkārtējās situācijas aizliegumu un ierobežojumu neievērošanu līdz šim kopumā sākusi 28 administratīvā pārkāpuma lietvedības.

Līdz 16.martam lietvedības sāktas pārsvarā par cilvēku pulcēšanās ierobežojumu pārkāpšanu.

Savukārt no 16.marta administratīvā pārkāpuma lietvedības sāktas pārsvarā par pašizolēšanās prasību neievērošanu.

Tāpat policija sākusi 26 resoriskās pārbaudes un reģistrējusi 38 riska informāciju, no kurām lielākā daļa bija par pašizolēšanās prasību neievērošanu.

Tāpat trīs dienās sadarbībā ar pašvaldības policiju veiktas vairāk nekā 1000 preventīvas pārbaudes.

Administratīvo pārkāpumu kodekss iedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu paredz naudas sodu līdz 350 eiro.

Savukārt Krimināllikums par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, paredz brīvības atņemšanu līdz trim gadiem, piespiedu darbu, vai naudas sodu. Ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, Krimināllikums paredz brīvības atņemšanu līdz astoņiem gadiem.

Tāpat ziņots, ka Krīzes vadības padomes un valdības kopsēdē sestdien nolemts, ka ārkārtējās situācijas periodā kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ārkārtējās situācijas periodā drīkst būt ne ilgāks kā līdz plkst.23.

Tāpat valdība lēma ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās līdz vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus.

Papildus piektdien Rīgas pašvaldības pagaidu administrācija bija pieņēmusi lēmumu, ka ārkārtas situācijas laikā Rīgā aizliegti visi publiskie pasākumi ārpus telpām neatkarīgi no dalībnieku skaita, tajā skaitā nevarēs notiks arī sapulces, gājieni un piketi.

Savukārt visiem, kuri atgriežas no ārzemēm, patlaban ir jāievēro 14 dienu obligāta pašizolācija.

Foto: no arhīva