4 receptes #paliecmājās laikā no Latvijā iemīļotiem ēdiena blogeriem

Daudziem no mums mājas režīmā jau rit trešā nedēļa un var gadīties, ka pa šo laiku ir pagatavotas visas ģimenes iecienītās receptes, griķi un rīsi ir tikuši gatavoti vairākas reizes nedēļā un ierastās pusdienas vai vakariņas jau ir apnikušas. Ja ierastos graudaugu produktus prasās nomainīt pret ko citu, tad maize būs kā laba alternatīva, jo tā ir lielisks šķiedrvielu un proteīna avots. Lai sniegtu iedvesmu jaunām ikdienas maltītēm, divi sabiedrībā iemīļoti ēdienu blogeri Anna Panna (@annapanna) un Kaspars Virsnītis (@myfoodblogger) dalās ar interesantām un vēl neredzētām receptēm, kuru galvenā sastāvdaļa ir “Fazer” Gardā maize. Vislabākais – tās ir gana vienkāršas, lai to pagatavošanā varētu iesaistīt arī bērnus!

Ēdienu blogeris Kaspars Virsnītis, kurš nesen kopā ar ģimene atgriezies no divu mēnešu gara piedzīvojuma Āfrikā un šobrīd kopā ar sievu Kristīni Virsnīti un diviem bērniem #paliecmājās laiku aizvada radot interesantas un vēl neredzētas receptes, kuras lielu atsaucību guvušas sociālajā vietnē “Instagram”.

Tostermaizes sacepums

Šī recepte labi noderēs nesteidzīgam brīvdienu rītiem, kad visa ģimene ir izgulējusies un ir gatava uzkost ko sātīgāku – tad tieši laikā būs kreptīgais tostermaizes sacepums, kas garšos gan bērniem, jo ir sierīgs un gluži vai kūst mutē, gan arī iepriecinās visus bekona mīļus, jo starp mazajām tostermaizes šķēlītēm paslēpušies kraukšķīgi un sulīgi bekona gabaliņi.

Recepte:

Pagatavošanai jums vajadzēs “Fazer” Gardā mini tostermaizi, 6 olas, 200g saldā krējuma, 150g labi kūstoša siera, sāli un piparus, var arī citas garšvielas, pēc garšas un 150g bekona.

Pagatavošana ir gaužām vienkārša – lielā bļodā sakuļ olas kopā ar sāli, pipariem, pievienojam saldo krējumu. Tikmēr mazajiem virtuves palīgiem var dot uzdevumu smalki sarīvēt sieru un tad sieru pievienojam saldā krējuma un olu masai.

Kad masa gatava, tajā mērcam iekšā mini tostermaizītes, apviļājam sagatavotajā masā un kārtojam karstumu izturīgā traukā cepšanai cepeškrāsnī. Pāri liekam mazos gabaliņos sagrieztu bekonu.

Šo visu vēlams noturēt ledusskapī 4 stundas, lai visi šķidrumi labi sasūcas, jo tad sacepums atgādinās suflē, taču var cept arī uzreiz vai paturot 20-30 minūtes, sacepums sanāks gards arī tad.

Cepam tostermaizes sacepumu 180 grādu karstā cepeškrāsnī 45-50 minūtes. Pasniedzam karstu un ēdam gardu muti.

Gardie tostermaizes ābolu rullīši

Kad paliekam mājās un saimniekojam virtuvē kopā ar bērniem, tā ir lieliska iespēja kļūt radošiem un tostermaizi pārvērst fantastiskā brokastu ēdienā, kas var būt arī lielisks deserts. Gardie ābolmaizes rullīši atgādina ātro ābolu pīrāgu, taču tas pat ir vēl labāks – jo tam nav jāgatavo mīkla.Visa māja smaržos pēc kanēļa un garšas mutē dejos. Un pats labākais ir tas, ka pagatavošana prasīs vien aptuveni pusstundu un daudz prieka, ja gatavošanā iesaistīsiet arī bērnus.

Recepte:

Pagatavošanai jums vajadzēs “Fazer” Gardo tostermaizi, 3 palielus ābolus, cukuru, 1 ēdamkaroti kartupeļu cietes, ⅓ paciņas sviesta un kanēli.

Lai pagatavotu ābolu rullīšu “mīklu”, ņemiet tostermaizi, nogrieziet 10 šķēlēm visas maizes garoziņas un tad ar mīklas rulli izrullējiet tās plānas. Pāri palikušās maizes garoziņas pēc tam var izmantot kā pamatu grauzdiņiem, ko pielikt pie salātiem vai krēmzupas. Garoziņas griezt un rullēt maizi ar mīklas rulli noteikti būs aizraujošs darbs mazākajiem palīgiem virtuvē.

Kad maizēm garoziņas nogrieztas, nomizojiet 3 nelielus ābolus un sagrieziet gabaliņos, katliņā uzkarsējiet 100g ūdens līdz burbulim, pievienojiet 1 ēdamkaroti cukura, tikpat kartupeļu cietes un kanēļa, pavisam nedaudz vaniļas ekstrakta. Visu rūpīgi samaisiet un beriet katliņā ābolus, ļaujiet, lai tie uzsūc sevī garšas un nedaudz karamelizējas.

Tikmēr otrā katlā kausējiet sviestu - 1/3 paciņas kopā ar 1 ēdamkaroti kanēļa un 2 ēdamkarotēm cukura. Kad viss izkusis, ņemiet nost no uguns.

Uz izrullētās maizes šķēles kārtojiet vidū karamelizētos ābolus, veidojiet rullīti, tad to iemērciet izkausētā sviesta, kanēļa un cukura labumiņā, lieciet cepešpannā uz cepampapīra.

Kad rullīši sagatavoti, cepiet tos aptuveni 15-20 minūtes 180 grādus karstā cepeškrāsnī.

Pasniedziet tostermaizes ābolu rullīšus siltus kopā ar gardu tēju. Ļaujiet bērniem saimniekot virtuvē, tad ikviens ēdiens viņiem garšos vēl vairāk, jo būs pašu gatavots.

Deserts "Bērnības garša"

Trīs populāru pavārgrāmatu autore Anna Panna jeb Anna Birmane kopā ar meitiņu un vīru pašizolācijas laiku pavada garās pastaigās pa mežu vai mājās kopīgi gatavojot. Iedvesmojoties no pastaigām un atgriežoties bērnībā, radās divas lieliskas receptes.

Mēs visi no bērnības atceramies oliņā mērcētās baltmaizes šķēles, kuras sviestam sprakšķot cepās uz pannas. Šī noteikti ir recepte ar kuru palutināt mīļos brīvdienu rītos. Tā ir gana vienkārša, lai to varētu pagatavot kopā ar mazajiem. To var pasniegt kopā gan ar minētajām sastāvdaļām, gan ievārījumu, gan vienkārši svaigām ogām. Ekstrēmākie gardēži droši var likt virsū ceptu olu un bekoniņu.

Nepieciešams: 2 olas, 6 šķēles “Fazer” Gardās tostermaizes, 1/2 ēdamkarotes kanēļa, 1/2 ēdamkarote cukura, sviests cepšanai, banāni un ogas.

Bļodiņā saputo olu kopā ar kanēli un cukuru. Pannu sakarsē un uz tās izkausē nedaudz sviesta. Maizīti pirms cepšanas pamērcē olas maisījumā. Cep uz pannas kamēr zeltaini brūnas no abām pusēm. Banānu apcep arī kamēr viegli karamelizējušies no visām pusēm. Pasniedz maizīti kopā ar ceptajiem banāniem un ogām.

Garšīgie siera sendviči garām pastaigām mežā

Šī maizīte būs ļoti noderīga tad, kad brīvdienās tuvāko lokā dodamies pie dabas, tur, kur nav neviena cita cilvēka. Kad dabas takas, meži un pļavas ir izstaigātas, apetīte rosinās ne pa jokam, tāpēc šeit tieši laikā būs spēcinošs un ļoti gards “Fazer” Gardās mellās maizes un cepta siera sendvičs. Būtiski arī ir tas, ka tas garšo manam divgadniekam un, cik man zināms – arī citiem mazajiem. Tāpēc to var kopīgi sagatavot kopā ar bērniem, pirms došanās nesteidzīgā brīvdienu pastaigā, baudot pavasara siltos saules starus.

Nepieciešams: 4 šķēles “Fazer” Gardās mellās maizes, 2 0,5cm biezas siera šķēles, 1 ēdamkarote miltu, 1 jēla ola, 3 ēdamkarotes panko vai parastas rīvmaizes, 2 vārītas olas, gurķis, pesto vai cits smēriņš.

Maize jau pati par sevi ir garda un bērni to ēd gardu muti tāpat vien. Taču, lai interesantāk, pievienojam foršas sastāvdaļas. Bērni var parūpēties par vārīto olu un gurķu sagriešanu un maizīšu apsmērēšanu. Tikmēr mamma - izcept sieru. Siera šķēles apviļā miltos, tad pamērcē viegli saputotā olā un beigās rīvmaizē. Pannu sakarsē uz lielas uguns un tajā ielej nedaudz eļļu. Uz pannas liec panēto sieru un cep līdz abas puses zeltaini brūnas. To mēģini darīt ātri, lai siers neizkūst pavisam. Tad nu maizītes sastellē kopā. Pa vidu liekot gurķus, vārīto oliņu un cepto sieru.

Foto: publicitātes