Aicina uz pirts lietu “Zaļo tirdziņu” klātienē un tiešsaistes lekcijām “Dabas spēks”

Lauku partnerība “Lielupe” šo sestdien, 3.jūlijā, aicina visus uz pirts lietu “Zaļo tirdziņu”, kas notiks pie kafejnīcas "Zemnieka cienasts", Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā, informē Lauku partnerība “Lielupe.

Tirdziņā no pulksten 11 līdz 16 būs sastopami pirts lietu ražotāji. Varēs iegādāties pirts lietas, slotas, skrubīšus, lina dvieļus, pirts cepures un dabīgo kosmētiku.

Paralēli tirdziņam, ikvienam būs iespēja tiešsaistē noklausīties vērtīgas lekcijas “Dabas spēks”.

Lekcijās uzzināsiet par augiem, kas vācami jūlijā, to izmantošanas iespējām pirtī un ikdienā. Par to pastāstīs pieredzējusi zāļu sieva no Vidzemes Zeltīte Kaviere. Būs arī praktiskas un noderīgas receptes. Pirts slotas mācīs siet pirtniece Santa Matveja. Pirts ABC ieskatīsieties kopā ar pirtnieci un terapeiti Inesi Īli. Par lekciju atraktīvu norisi rūpēsies moderators Uldis Timma.

Lekciju tiešraide notiks šeit https://www.facebook.com/partneribalielupe

“Zaļais tirdziņš” un lekcijas “Dabas spēks” tiek organizēti projekta „Dabas spēks un pirts tradīcijas - sev, ģimenei un biznesam!” un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Tirdziņš norisināsies vienlaicīgi trīs vietās Latvijā: pie kafejnīcas "Zemnieka cienasts", Jaunsvirlaukas pagastā Jelgavas novadā; Druvienas muižas parkā, Druvienā, Gulbenes novadā un Bebrenē, Bebrenes pagastā, Augšdaugavas novadā.

Vairāk par projekta aktivitātēm šeit https://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader-sadarbiba/dabas-speks

Foto: publicitātes