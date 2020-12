Ar 30 dokumentāliem videostāstiem svin Starptautisko brīvprātīgo dienu

Šodien, 5. decembrī, pasaulē atzīmē Starptautisko brīvprātīgo dienu. Apvienoto Nāciju organizācija (ANO) izveidoja šo dienu, lai pateiktos brīvprātīgajiem par viņu ieguldījumu un skaidrotu plašākai sabiedrībai brīvprātīgā darba nozīmi. Skauti un gaidas, svinot savas darbības atjaunošanas trīsdesmitgadi, izveidojuši 30 dokumentālus video stāstus, lai iedvesmotu ikvienu Latvijas iedzīvotāju veltīt vismaz divas stundas nedēļā brīvprātīgajam darbam, informē biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”.

Latvijas skauti un gaidas ir pārliecināti, ka brīvprātīgais darbs ir spēcīgs instruments demokrātijas stiprināšanai, un to praktizē jau vairāk nekā gadsimtu ilgajā kustības darbībā, ik nedēļu organizējot saturīga brīvā laika pavadīšanas aktivitātes bērniem un jauniešiem. Vidēji desmit stundas nedēļā brīvprātīgie vadītāji velta savas kopienas jaunākai paaudzei un organizācijas darbības un attīstības nodrošināšanai. Aktīvākie parasti ir iesaistīti arī citās kopienas iniciatīvas - tas atspoguļots video stāstu sērijā, cerot, ka tie iedvesmos arī citus Latvijas iedzīvotājus iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs.

“Tas var sākties ar labā darba spēli bērniem, vēlmi būt piederīgiem pusaudžiem, cīņu ar netaisnībām vai savu brīvā laika interešu attīstību pieaugušajiem. Brīvprātīgais darbs var būt dažāds - kultūrā, zinātnē, aizsardzībā, sociālajā palīdzībā, darbā ar jaunatni un citur. Jebkur tu velti savu laiku, sirdi, zināšanas, tu jūtu pret to atbildību un gādību, esi līdzdarbojies procesā un sajūti arī gandarījumu. Esmu pārliecināta, ja katrs Latvijas iedzīvotājs veltītu vismaz divas stundas nedēļā brīvprātīgajam darbam, Latvija būtu stiprāka un gudrāka, un cilvēki būtu laimīgāki.

Latvijā brīvprātīgajā darbā iesaistās tikai 10 % iedzīvotāju*, tas ir ļoti zems rādītājs, salīdzot citām valstīm. Vidēji pasaulē katrs piektais pieaugušais iesaistījās brīvprātīgā darba aktivitātēs pēdējā dekādē. Izaicinājumi ir iedzīvotāju līdzdalībā kultūrā, jomas neskaidra politiskajā atbildībā, teju neesošā pētniecībā.

“Brīvprātīgais darbs mudina sadarboties, domāt, darīt un uzņemties atbildību. Brīvprātīgais darbs ar jaunatni, ko veic skautu un gaidu vadītāji, ir tas pienesums, kas stiprina mūsu un starptautisko demokrātiju, jo skauti un gaidas ir pasaules mēroga organizācija, “ tā uzskata Egils Levits, Latvijas prezidents, Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas goda prezidents.

2020. gada novembrī Latvijas skauti un gaidas atzīmēja savu 30. savas darbības atjaunošanas gadadienu (Latvijā darbojas kopš 1917. gada), izveidojot 30 sekunžu garus īsstāstus par dažādu organizācijas biedru brīvprātīgo darbu ārpus skautu un gaidu kustības.

Video mērķis ir popularizēt brīvprātīgo darbu Latvijā, veidojot mūsu valsti un sabiedrību stiprāku, iejūtīgāku un demokrātiskāku. Dokumentālajos video skauti un gaidas stāsta par savu pieredzi, veicot darbus, kas palīdz kopienai, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju vismaz divas stundas nedēļā veltīt brīvprātīgajam darbam.

Brīvprātīgā darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Starptautiskā brīvprātīgo diena ir 1985. gadā ANO izveidota starptautiski atzīmējama diena, kuru atzīmē 5. decembrī. To atzīmē vairumā pasaules valstu, arī Latvijā.

Video ir pieejami: Skautu un gaidu sociālajos medijos ( (at) skautiungaidas) - Facebook, Instagram, Twitter, YouTube: Skautu un gaidu kanāls

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustība, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pārliecību, vēlmi izzināt, atklāt un gribu mācīties.

Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 950 aktīvu skautu un gaidu. Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.

Papildu informācija: www.skautiungaidas.lv un www.faceboook.com/skautiungaidas

*Pētījums par labdarību: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi_10th_edition_report_2712a_web_101019.pdf

** Video sērija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Video sērijas par brīvprātīgo darbu izplatīšanu līdzfinansē EEZ un Norvēģijas grants.

Foto: publicitātes