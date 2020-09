Arī turpmāk būs pieejamas valsts nodrošinātas bezmaksas juridiskās konsultācijas

Novērtējot iedzīvotāju pieprasījumu pēc valsts nodrošinātām attālinātām juridiskām konsultācijām, kas tika sniegtas šā gada maijā un jūnijā, Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar juridiskās palīdzības sniedzējiem un biedrību "Skalbes" arī turpmāk organizēs attālinātas juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem, informē Tieslietu ministrijā.

Līdz šī gada 30.novembrim darba dienās no pulksten 12 līdz 16 ikvienam būs iespēja saņemt informāciju par savām tiesībām un tiesisko interešu aizsardzību juridisku strīdu risināšanā. Konsultācijas tiks sniegtas par ģimenes tiesībām, aizsardzību no vardarbības, darba tiesībām, saistību izpildi, zaudējumu piedziņu, maksātnespējas procesu un citām tēmām.

Lai saņemtu konsultāciju, noteiktajos laikos varēs zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 116006 vai rakstīt interneta vietnē "www.cietusajiem.lv", izmantojot tiešsaistes konsultāciju rīku.

Konsultācijas Juridiskās palīdzības administrācija organizē, piesaistot juridiskās palīdzības sniedzējus, ar kuriem noslēgts juridiskās palīdzības līgums, izmantojot bezmaksas informatīvā tālruņa 116006 infrastruktūru, kas izveidota cietušo personu informatīvajam atbalstam un darbojas atbilstoši noslēgtajam deleģēšanas līgumam starp Juridiskās palīdzības administrāciju un biedrību "Skalbes".

Šogad no 18. līdz 29.maijam un no 8. līdz 19.jūnijam tika sniegtas 555 attālinātas konsultācijas, no tām 60 - izmantojot tiešsaistes konsultāciju rīku.

Vēršoties pēc juristu palīdzības, iedzīvotāji visvairāk vēlējās noskaidrot savas tiesības ģimenes strīdu risināšanā, kā arī saistībā ar īpašumtiesībām, mantojuma tiesībām, saistību izpildi, darba strīdiem, parādu piedziņu un zvērinātu tiesu izpildītāju rīcību.

Apkopojot pieejamo informāciju par to, kādai ienākumu grupai iedzīvotāji atbilst, secināts, ka attālinātas konsultācijas izmantoja dažādu ienākumu personu grupu iedzīvotāji.

Juridiskās palīdzības sniedzēji, atskatoties uz minētās akcijas rezultātiem, norādīja, ka šādas juridiskās konsultācijas ir ļoti aktuālas un pieprasītas, nepieciešamas ļoti dažādos jautājumos, un būtu nodrošināmas arī turpmāk.

