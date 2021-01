Atsāks semināru ciklu “Gudro vecāku skola”

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) turpina “Gudro vecāku skolas” bezmaksas semināru ciklu, kas notiks reizi mēnesī no janvāra līdz martam, informē centra pārstāvis Zintis Buls.

25. janvārī pulksten 18 paredzēts “Gudro vecāku skolas” šī gada pirmais seminārs “Ideju darbnīca vecākiem. Jautrības un prieka formulas ģimenē”. Lektore – Līga Bērziņa (uzvedība.lv). Seminārā tiks runāts par vienkārša prieka veidošanas formulu ģimenē – smiekliem un jautrību. Vecāki iepazīsies ar sensorajām spēlēm – kāpēc tās ir tik svarīgas jutīgiem bērniem. Lektore dalīsies idejās, kā spēles un rotaļas var palīdzēt risināt saskarsmes un sadarbības problēmas ģimenē, kur ir bērni ar lielu vecuma starpību vai brāļi un māsas, kuri bieži strīdas. L.Bērziņa dalīsies praktiskos piemēros, kā vecākiem ar dažādu aktivitāšu palīdzību mācīt problēmu risināšanas prasmes un iesaistīt bērnus ģimenes ikdienas darbos. Tāpat, kādas aktivitātes izmantot trauksmes mazināšanai un klusuma uzturēšanai.

Savukārt 15. februārī pulksten 18 notiks “Gudro vecāku skolas” otrais seminārs “Impulsīvs pusaudzis un mierīgāka ikdiena – kā to panākt?”. Arī šī semināra lektore būs L.Bērziņa. Seminārā tiks runāts par to, kas ir impulsivitāte un kā tā veidojas. Lektore dalīsies pieredzē, kā veidot sarunas ar jaunieti, kā viņu nomierināt un arī pašam saglabāt mieru spriedzes situācijās. Uzzināsim, kā atšķirt impulsīvu uzvedību no opozicionāras, kas raksturīga pusaudžu vecumposmam. Tiks apskatīti arī jautājumi, kā organizēt pusaudža ikdienu, lai veidotu mierīgāku un vienkāršāku vidi, jo tā ietekmē savstarpējo attiecību dinamiku vecāku un pusaudžu starpā.

Dalībai seminārā ir obligāta iepriekšēja pieteikšanās, vietu skaits tiešsaistes seminārā ir ierobežots.

Papildus informācija, rakstot uz e-pastu: astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Iepriekšējie “Gudro vecāku skolas” semināra ieraksti visiem interesentiem ir pieejami www.zrkac.lv sadaļā Video galerija. Semināru cikls tiek īstenots projekta “Veselības veicināšana Jelgavā” gaitā.

Pieteikšanās šeit.

Foto: zrkac.lv