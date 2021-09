Bērnu vecāki aicināti pieteikties grupu nodarbībām

Jau drīzumā Jelgavas Sociālo lietu pārvalde (JSLP) sāks vairāku grupu nodarbību ciklus, kuros aicina piedalīties vecākus, kuri audzina pirmsskolas vecuma bērnus vai pusaudžus, un vecākus, kuri bērnus audzina vieni. Pirmā nodarbība plānota jau 5. oktobrī. Pieteikšanās ilgs līdz grupu pilnai nokomplektēšanai, informē Sociālo lietu pārvaldē.

Nodarbību ciklā "Bērnu emocionālā audzināšana", kas sāksies 5. oktobrī un notiks otrdienās no pulksten 10 un katra ilgs 3 stundas, aicinātas piedalīties ne tikai mammas, bet arī tēti, kuri audzina bērnus pirmsskolas vecumā. Ciklā paredzētas 20 nodarbībasun tajās, tiekoties ar speciālistiem, tiks pārrunāti un analizēti tādi jautājumi kā:

Kā noris bērna attīstība?

Ko darīt, ja bērnam parādās pirmās uzvedības un emocionālo traucējumu pazīmes?

Kā disciplinēt bērnu?

Kā tikt galā ar dusmām, bailēm, skumjām?

Kā atbildēt uz bērna jautājumiem par seksualitāti?

Kā novērst grūtības sakarā ar ēšanu, gulētiešanu vai iešanu uz podiņu?

Kā palīdzēt bērnam pārvarēt šķiršanos?

Kā veicināt bērnos spēlēšanos un fantāziju, valodas un komunikācijas spējas?

Un citi vecākiem aktuāli jautājumi.

No 13. oktobra trešdienās no pulksten 17 trīs stundu garumā vecākiem, kuri vieni audzina bērnu, nodarbību ciklā "Esam ģimene" būs iespēja dalīties pieredzē un ar speciālistu atbalstu rast resursus, lai pozitīvi un līdzsvaroti parūpētos par bērna un savām vajadzībām. Jautājumi, uz kuriem vecāki varēs gūt atbildes:

Kā parūpēties par sevi, savu pašsajūtu?

Stresa cēloņi un pazīmes ģimenē.

Šķirties vai palikt kopā bērnu dēļ?

Kādi ir šķiršanās traumas pārstrādes uzdevumi bērnam?

Grūtie jautājumi, ko uzdod bērni.

Ko bērns vēlās pateikt ar savu slikto uzvedību?

Kā veidot drošas un cieņpilnas partnerattiecības turpmāk?

Komunikācijas modeļi un ģimenes sistēmas ietekme uz individuālā komunikācijas stila pieņemšanu.

Kā veidot karjeru un rūpēties par ģimenes budžetu ikdienā?

Savukārt no 19. oktobra otrdienās no pulksten 15 (3 stundas) tiks uzsāktas atbalsta grupas nodarbības vecākiem, kuri audzina bērnus vecumā no 12 līdz 16 gadiem "Ceļvedis audzinot pusaudzi".

Šajās nodarbībās vecāki varēs gūt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar pusaudža psiholoģisko, fizisko un seksuālo attīstību, pusaudžu un vecāku tiesībām, pienākumiem un atbildību, savstarpējām attiecībām un komunikāciju, veselīgu dzīvesveidu, kā arī pusaudža sociālajām prasmēm (draugi, subkultūra), emociju pašregulāciju (emocionālie un uzvedības traucējumi, depresija, palīdzības meklēšana), rūpēm par sevi, disciplīnu (audzināšanas stili, disciplinēšanas metodes, galēji uzvedības pārkāpumi) un pusaudža gatavību patstāvīgai dzīvei.

Atbalsta nodarbības vecākiem norisināsies, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības - JSLP Sociālo pakalpojumu centrā bērniem Zirgu ielā 47a, 2. stāvā (ierodoties, zvanīt pie durvīm).

Interesenti aicināti pieteikties pa tālruni 63011783 vai 20538320, vai pa e-pastu dace.dirzine@soc.jelgava.lv

Nodarbību dalībnieku personas dati, piemēram, vārds, uzvārds un kontaktinformācija tiks apstrādāti nolūkā īstenot nodarbību ciklu.

Foto: mammamuntetiem.lv