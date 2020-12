Bieža roku mazgāšana, dezinficēšana un zema temperatūra: kā šajos apstākļos pareizi kopt roku ādu?

Aukstais gada periods vienmēr pieprasa īpašas rūpes par roku ādu – zemā gaisa temperatūra un mitrums ārā, siltais un sausais gaiss iekštelpās ādu izsausina, savukārt šā brīža režīms ar biežo roku dezinficēšanu ir papildu kairinājums, kas grauj ādas aizsargspējas un bojā to. Kāpēc šobrīd ir īpaši svarīgi pievērst uzmanību roku kopšanai un, kā šajos apstākļos saglabāt ādas veselību, skaidro sertificētā farmaceite Ivanda Krastiņa.

“Ādas veselības stāvokli ietekmē gan fizikāli, gan ķīmiski faktori. Fizikālie faktori ir gaisa temperatūra, mitrums, saules radiācija, vējš, arī traumas, piemēram, apdegumi, apsaldējumi, bet ķīmiskie faktori ir dažādi ķermeņa kopšanas un mazgāšanas, tīrīšanas un arī dezinfekcijas līdzekļi, ko lietojam ikdienā. Biežā roku mazgāšana un dezinficēšana īpaši nelabvēlīgi ietekmē roku ādas stāvokli, jo ūdens – gan karsts, gan auksts – ir fizikāls kairinātājs, savukārt ziepes – ķīmisks, tāpēc šobrīd ir īpaši svarīgi par roku ādu pareizi parūpēties,” stāsta farmaceite Ivanda Krastiņa.

Ādas veselībai ne tikai estētiska nozīme

Ādas aizsargfunkcijas veic tās augšējais slānis jeb epiderma, kam ir trīs slāņi – pirmais slānis jeb mantija, kas aizsargā ādu no izžūšanas un ietauko to, raga kārta, kas saglabā ādā mitrumu un aizsargā to no kairinātājiem, un graudainais slānis, kas uztur ādā pietiekošu mitruma līmeni. Kamēr visi trīs epidermas slāņi spēj optimāli veikt savas aizsargfunkcijas, jūtamies komfortabli un āda izskatās veselīga. Savukārt, ja kādā brīdī ādu ietekmējošie faktori šo aizsargbarjeru izjauc, āda kļūst sausa, raupja, apsārtusi, niezoša ar iekaisuma pūslīšiem. Ja attieksme pret ādas kopšanu ir vieglprātīga, tā ātri vien var kļūt sausa un sprēgājoša, bet smagākos gadījumos var rasties pat nopietni ādas bojājumi, kam var pievienoties arī infekcija.

Labāk izvēlēties dezinfekcijas līdzekļus ar glicerīnu vai pantenolu

Izvēloties dezinfekcijas līdzekli, vēlams dot priekšroku tādam, kura sastāvā ir glicerīns, pantenols vai kāds cits ādu mīkstinošs un aizsargājošs līdzeklis. Noteikti jāizvairās no roku dezinfekcijas, atrodoties ārpus telpām, jo tas ādai būs dubults šoks. Vislabāk rokas dezinficēt vēl iekštelpās un tad, dodoties ārā, uzvilkt cimdus, kas pasargās ādu no aukstuma, mitruma un vēja. Savukārt, atrodoties mājās, rokas labāk mazgāt ar ziepēm un ūdeni, nevis dezinficēt ar spirtu saturošiem līdzekļiem, jo roku mazgāšana ir ādai saudzīgāka. Arī ziepju izvēlei ir būtiska nozīme, svarīgi pievērst uzmanību to sastāvam – vislabāk, ja ziepēm pievienotas eļļas, šī sviests, omega taukskābes un vitamīni, kas ādu pabaros.

Parūpēties par ādu arī pēc gumijas cimdu lietošanas

Pēc roku mazgāšanas ieteicams tās katru reizi iesmērēt ar mitrinošu vai barojošu roku krēmu. Mitrinošais krēms ātri iesūksies ādā un ļaus uzreiz turpināt dienas darbus, bet, ja ir iespēja ļaut krēmam iesūkties ilgāk, tad labāk izmantot biezākus, barojošus roku krēmus. Arī pirms gulētiešanas ieteicams izmantot treknu ziemas krēmu. Krēms noteikti jāuzsmērē uz rokām arī pēc gumijas cimdu lietošanas, jo, lai arī tie pasargā ādu no ķīmiskajiem kairinātājiem, āda tajos ir mitrumā un vēsumā, un šie faktori arī atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz ādu.

Kā izvēlēties piemērotāko roku krēmu?

Izvēloties roku kopšanas krēmus, jāpievērš uzmanība to sastāvam. Šobrīd nepietiek vien ar mitrinošo krēmu vai losjonu, nepieciešams lietot arī barojošo vai aizsargājošo krēmu – tas būs biezāks, treknāks un paredzēts tieši aukstam laikam, piemēram, “Cold” jeb ziemas krēms. Krēmu sastāvā jābūt lipīdiem, vaskiem, vazelīnam, lanolīnam, keramīdiem, eļļām, kas papildus pārklās ādu ar tauku kārtiņu un neļaus ādā esošajam mitrumam iztvaikot. Savukārt glicerīns, hialuronskābe, urea papildus piesaistīs ādā mitrumu. Pantenols un vitamīni A, E, F, niacīnamīds, PP, omega taukskābes baros ādas šūnas un ātrāk atjaunos tās. Ja roku āda jau ir ar iekaisuma pazīmēm – apsārtusi, niezoša, stipri raupja –, tad vislabāk izvēlēties krēmus, kuru sastāvā ir pievienoti cinka vai vara sulfāti un cinka oksīds – tiem ir antibakteriāla un aizsargājoša iedarbība, kas veicinās ātrāku ādas dzīšanu un nodrošinās komforta sajūtu.

