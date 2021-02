Covid-19 laikā bērnu uzticības tālruņa speciālisti saskaras ar plašāku problēmu loku

Covid-19 pandēmijas laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa speciālisti ir spiesti risināt plašāku problēmu loku nekā citkārt, tai skaitā īpaši palielinājies zvanu skaits par jauniešu attiecībām ar vecākiem un emocionālo vardarbību ģimenē, šorīt intervijā Latvijas Radio atklāja inspekcijas priekšnieka pienākumu izpildītāja Valentīna Gorbunova.

Viņa informēja, ka pērn kopumā Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 saņēmis vairāk nekā 6700 zvanu, kas gan nav būtisks pieaugums, taču ir mainījies zvanu saturs. "Tas ir kļuvis intensīvāks un tiek aptverts plašāks grūtību loks," sacīja Gorbunova, norādot, ka bērni arvien vairāk vēlas runāt par savstarpējām attiecībām ar vecākiem, kā arī dalīties pieredzē par piedzīvoto emocionālo vardarbību ģimenē.

Līdz ar to esot palielinājies arī tādu gadījumu skaits, kad uzticības tālruņa konsultanti saņemto informāciju nodod tālāk sociālajiem dienestiem vai pat lūdz izvērtēt policijai. Pēc Gorbunovas teiktā, šādu gadījumu skaits 2020.gada pēdējā ceturksnī, salīdzinot ar analoģisku laika periodu 2019.gadā, ir pieaudzis no 48 līdz 70, un "tas ir satraucoši".

VBTAI vadītāja pienākumu izpildītāja arī pastāstīja, ka pēdējā laikā bērni ar uzticības tālruņa psihologiem arvien vairāk runā par problēmām, kas izriet no vecāku atkarībām vai fiziskām saslimšanām, kā arī vecāku savstarpējiem strīdiem, kuriem jaunietis bijis liecinieks.

Būtiski palielinājies esot arī to zvanītāju skaits, kuri apsver iespēju izdarīt pašnāvību. Tāpat par aptuveni desmito daļu ir pieaudzis saņemto zvanu skaits no vecākiem, neraugoties uz to, ka uzticības tālruņa mērķauditorija ir bērni un pusaudži.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti. Darbadienās no plkst.12 līdz 20 ar tālruņa speciālistiem iespējams sazināties, arī izmantojot tiešsaistes konsultācijas. Čata logs meklējams VBTAI mājaslapā "www.bti.gov.lv". Pēc palīdzības var vērsties arī caur e-pastu, rakstot uz "uzticibaspasts116111@bti.gov.lv".

