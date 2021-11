Diāna Krūmiņa aicina jauniešus uzņemties iniciatīvu un izmantot iespējas

Astoņpadsmitgadīgajai Diānai Krūmiņai enerģijas netrūkst. Viņa mācās Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 12. klasē, ir aktīva apvienībā “Brīvprātīgie Jelgavā”, jau īstenojusi divus projektus, kurus pieteikusi jauniešu iniciatīvu projektu konkursā “Jaunieši var!”. Diāna ir jauniešu lietu pārstāve Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā, piedalās domes sēdēs un aizstāv jauniešu intereses. Pati ir izmantojusi gan Eiropas Solidaritātes korpusa, gan “Erasmus+” jauniešu apmaiņas projektu piedāvātās iespējas un tagad vēstī par tām saviem vienaudžiem. Diāna ar “Ziņām” dalās savā iedvesmojošajā pieredzē.

– Kā tev radās ierosme kļūt par brīvprātīgo?

Mans stāsts sākās ar to, ka 15 gadu vecumā es internetā ieraudzīju, ka ir iespējams kļūt par brīvprātīgo Dziesmu un deju svētkos, tas bija 2018. gadā. Lai gan nosacījums bija – tikai no 16 gadu vecuma, es pieteicos, jo ļoti vēlējos no aizkulisēm pieredzēt, kā norisinās šie grandiozie svētki. Es tiku pieņemta un biju ļoti priecīga par to. Tas bija mans pirmais atspēriena punkts, kad sāku iesaistīties kā brīvprātīgā pasākumos vai sabiedrībā nozīmīgās aktivitātēs. Pēc tam kā brīvprātīgā iesaistījos arī pāris mazākos pasākumos, kas notika Jelgavā, bet toreiz es vēl nezināju, ka ir apvienība “Brīvprātīgie Jelgavā”, kur var palīdzēt gan dažādos darbos, gan pasākumos, sporta spēlēs un citur.

– Kā uzzināji par apvienību “Brīvprātīgie Jelgavā”?

Pagājušajā vasarā es strādāju pašvaldības organizētajā skolēnu vasaras darbā bijušajā “Jundas” ēkā, un tur mans kolēģis bija Jelgavas jaunatnes lietu speciālists, brīvprātīgo koordinators Oskars Šulcs. No viņa arī uzzināju, ka ir iespējams kļūt par brīvprātīgo un aktīvi iesaistīties dažādos pasākumos. Uzzināju, ka katru gadu tiek rīkots jauniešu iniciatīvu konkurss “Jaunieši var!”, kur var pieteikt savu ideju, lai uzlabotu pilsētvidi, infrastruktūru vai iedzīvotāju veselību, radīt jaunas aktivitātes. Ja ideja tiek apstiprināta, tad tā tiek finansēta līdz pat 350 eiro apmērā. Tas mani ļoti ieinteresēja. Uzreiz nākamajā dienā es piereģistrējos, aizpildīju pieteikuma anketu, lai kļūtu par brīvprātīgo Jelgavā. Iesaistījos ar lielu enerģiju, un gala rezultātā pati uzrakstīju divus projektus, kas tika apstiprināti. Viens no tiem bija ciguna nodarbības – noorganizēju trīs nodarbību ciklu, kas norisinājās šajā vasarā Gubernatora saliņā. Otrs projekts ir apzinātības trenera Anša Jurģa Stabinģa lekcija.

Foto: no personīgā albuma