Diskutēs par iespējām izskaust C hepatītu kā nopietnu draudu Latvijas sabiedrības veselībai

Trešdien, 28.jūlijā - Pasaules hepatīta dienā - no pulksten 13.00 līdz 15.00 notiks diskusija “C hepatīts nevar gaidīt!”

Diskusiju vadīs Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” (LIC) Aknu slimību nodaļas vadītāja un LU Medicīnas fakultātes asociētā profesore Ieva Tolmane.

Diskusijā piedalīsies ārsti – vadošie infektologi un hepatologi, valsts pārvaldes amatpersonas, kā arī C hepatīta pacientu apvienība.

Diskusijai sekot varēs https://ej.uz/HepatitaDiena2021

Diskusijas gaitā tiks pārrunāta aktuālā situācija, diskutēts par rīcību no valsts pārvaldes puses, apsverot, kas būtu darāms, lai Latvijā 10 gadu laikā izskaustu C hepatītu kā nopietnu draudu veselībai.

Diskusija notiks Latvijas Pašvaldību savienības telpās, to būs iespējams skatīties tiešraidē, jautājumus varēs uzdot komentāru sadaļā https://fb.me/e/ZLD6tCDs

Diskusijā piedalīsies virkne vadošo ārstu - RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” Infektoloģijas poliklīnikas vadītāja, Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācijas (LIHHASA) prezidente Dr. med. Inga Ažiņa, RAKUS Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un nutrīcijas klīnikas virsārste, Latvijas Infektologu un hepatologu asociācijas prezidente, prof.Indra Zeltiņa, Latvijas cietumu slimnīcas (Olaines cietums) veselības aprūpes vadības ārsts Vadims Viktorovs un infektoloģe, Daugavpils reģionālās slimnīcas infekciju slimību nodaļas infektoloģe, Daugavpils domes deputāte Iveta Jukšinska, C hepatīta pacientu apvienības pārstāvis Kristaps Kaugurs, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemioloģe Raina Nikiforova kā arī Labklājības ministrijas pārstāvis un citi.

Diskusijas gaitā tiks skatīta SPKC statistika par saslimšanu, ārstēšanu, kā šī dinamika ir mainījusies COVID laikā, Infekciju ierobežošanas plāns 2021.-2024.gadam ar budžetu skrīningam un terapijai turpmākajiem gadiem, "Zaļais koridors" C hepatīta pacientiem, ģimenes ārstu iesaiste un izglītošana, prioritāro nepieciešamību finansējums, C hepatīta skrīnings, iedzīvotāju informēšana un citas tēmas.

Dr. Ieva Tolmane brīdina, ka Latvijā ar C hepatītu ir inficēti aptuveni 40 000 iedzīvotāju. Daudzi par to pat nenojauš, jo dzīvē ne reizi nav nodevuši analīzes, lai noteiktu šīs infekcijas klātbūtni organismā. Mūsdienās 95% gadījumu C hepatītu ir iespējams pilnībā izārstēt, turklāt nu jau vairākus gadus pacientiem Latvijā ir pieejama efektīva terapija, kuru apmaksā valsts. Taču problēma ir tajā, ka ārstēt iespējams tikai tos, pacientus, kuri ir informēti par savu diagnozi. Diemžēl, Latvijā joprojām ir liels skaits cilvēku, kuri nezina, ka ir inficēti ar C hepatītu, jo nekad nav pārbaudījuši savu veselību.

"Lai sasniegtu Pasaules Veselības organizācijas nosprausto mērķi – līdz 2030. gadam izskaust C hepatītu kā nopietnu draudu iedzīvotāju veselībai, mums ik gadu būtu jāārstē vismaz 3000 pacientu. Tas nozīmē ne vien ārstēt tos, kas jau ir diagnosticēti, bet arī skrīnēt un meklēt pacientus, kuri vēl nezina, ka viņi ir inficēti. C hepatīts vismaz vienreiz dzīvē, ideālā gadījumā reizi 5-10 gados, būtu jāpārbauda katram Latvijas iedzīvotājam," stāsta Latvijas Infektoloģijas centra Aknu slimību nodaļas vadītāja.

Viņa informē, ka 2019. un 2020. gadā Latvijā ārstēja aptuveni 2800 pacientu. "Ja nebūtu bijusi pandēmija, mēs būtu ārstējuši ievērojami vairāk pacientu un visticamāk, sasnieguši nosprausto mērķi," uzskata ārste. Pagājušā gada martā, kad stājās spēkā ierobežojumi, tika ierobežotas plānveida ambulatorās vizītes, līdz ar to ievērojami samazinājās hronisko pacientu apmeklētība pie ārstiem. Samazinājās jaunatklāto gadījumu skaits. Arī šobrīd, kad ierobežojumi ir atcelti, joprojām vērojama tendence, ka cilvēki pie speciālistiem vēršas retāk.

"Tas ir mīts, ka ar C hepatītu slimo tikai narkomāni vai dažādas riska grupas. Ar C hepatītu var inficēties ikviens, kurš saskāries ar inficētas personas asinīm. C hepatīts var tikt pārnests seksuāli transmisīvā ceļā, to var iegūt izmantojot skaistumkopšanas pakalpojumus, piemēram, manikīru, pedikīru vai veicot tetovējumus, retos gadījumos to var iegūt arī medicīnas iestādēs, piemēram, apmeklējot zobārstu. Iemesls C hepatīta izplatībai medicīnā un skaistumkopšanā ir sterilizācijas prasību neievērošana," skaidro Ieva Tolmane.

Diskusiju organizē Latvijas Infektologu, Hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācija (LIHHASA) sadarbībā ar C hepatīta pacientu apvienību.

Foto: publicitātes