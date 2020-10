Emocionālajai labklājībai jākļūst par pašsaprotamu lietu jebkurā darbavietā

Ikviens no mums savā darbavietā pavada lielu daļu savas ikdienas. Tāpēc no darba jāiegūst ne tikai materiālais nodrošinājums, bet arī garīgais pienesums. Proti, mums ir jājūtas labi savās darbavietās. Pie šāda secinājuma ir nonākuši vairāki eksperti, kas ikvienu aicina neaizmirst par savu emocionālo labklājību.

Kā stāsta transformācijas trenere Sigita Pildava, cilvēka emocionālā labklājība ietekmē to, cik motivēts darbinieks būs un kā viņš attieksies pret savu darbu. “Manuprāt, kārtība, piederība un apmaiņa – gan pieredzes, gan emociju, gan laika, ir trīs galvenie principi, kas nodrošina emocionālo labsajūtu darbā. Cilvēks, kurš nejūtas piederīgs savai darbavietai vai kurš neredz jēgu savam darbam, arī būs mazāk motivēts ko darīt. Turklāt, ja mēs paskatāmies uz to, cik daudz laika mēs veltām darbam, arī pašam cilvēkam ir jāmeklē veidi, kā justies labi, darot to darbu, ko viņš dara,” skaidro eksperte.

Līdzīgs viedoklis ir arī “Rimi Latvia” personāla vadītājai Gundegai Kirilkai. Viņas pieredzē rūpes par emocionālo labklājību jau ir norma, ko vajadzētu ievērot jebkuram uzņēmumam. Tā ir lieta, ko no savas darbavietas sagaida arvien lielāka daļa iedzīvotāju. Taču, ja uzņēmuma iekšienē nepietiek resursu darbinieku atbalstīšanai, tad var meklēt arī sadarbības partnerus, piemēram, sociālo projektu “Parunāsim?”.

“Darbinieka emocionālā labklājība ir viena no mūsu ikdienas sastāvdaļām, tāpēc mēs turpinām ieviest arvien jaunas aktivitātes, lai to veicinātu. Viena no aktivitātēm ir arī sadarbība ar sociālo projektu “Parunāsim?”. Darbiniekam ir svarīgi sajust to, ka vadītājam rūp, kā jūtas darbinieks. Taču reizēm nepietiek ar to, ka pastāv iespēja aprunāties ar savu vadītāju. Sadarbība ar sociālo projektu “Parunāsim?” ir iespēja darbiniekiem kādam izstāstīt par saviem pārdzīvojumiem un iespaidiem,” uzsver Gundega Kirilka.

Darbinieki ikdienā no savas darbavietas sagaida pretimnākšanu un novērtējumu. To apliecina gan Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes vadītājs un neatliekamās medicīnas ārsta palīgs Alvis Osmanis, gan Valsts meža dienesta personāldaļas vadītāja Inita Avotiņa. Abi diskusijas dalībnieki uzsver, ka kolēģu atbalsts, novērtējums no vadītāja puses un pateikts “paldies” ir tas, kas sniedz vislielāko gandarījumu. “Valsts meža dienestā mums katru gadu ir balva “Gada cilvēks”, kurai darbinieku var izvirzīt kolēģi. Šis apbalvojums un apziņa, ka paša kolēģi ir tevi tik augstu novērtējuši, sirdi silda ļoti ilgi,” pieredzē dalās Valsts meža dienesta personāldaļas vadītāja Inita Avotiņa.

Pastāv vairāki veidi, kā ikviens no mums, tostarp uzņēmumi, var rūpēties par emocionālo labklājību un būt arī sociāli atbildīgi. Sociālais projekts “Parunāsim?” nodrošina telefona līniju, uz kuru var zvanīt ikviens cilvēks, kurš vēlas vienkārši aprunāties. Savukārt telefona “otrā galā” atrodas cilvēks ar īpašām vajadzībām, kas ir gatavs sarunu biedru uzklausīt. Kā stāsta zvanu centra “Sonido” īpašniece un sociālā projekta “Parunāsim?” izveidotāja Inga Muižniece, jau vairāki uzņēmumi un organizācijas ir sadarbojušies ar projektu, lai nodrošinātu atbalstu gan saviem darbiniekiem, gan projektam.

“Pirmais solis pretī emocionālai labklājībai ir ļoti vienkāršs – saruna. Mēs ar projektu “Parunāsim?” gribam noķert šo sākumposmu, kad cilvēkam ir iespējams palīdzēt ar aprunāšanos. Šī vienkāršā lieta dod cilvēkam motivāciju turpināt darboties. Tāpēc es aicinu ikvienu meklēt veidus, kā uzlabot pašiem savu labsajūtu, apkārt esošo vidi un kā atbalstīt dažādus sociālos projektus,” stāsta Inga Muižniece.

Lai uzzinātu dažādu ekspertu viedokli par to, kāpēc emocionālā labklājība ir nozīmīgi un kā to ir iespējams uzlabot, sociālais projekts “Parunāsim?” kopā ar “Rimi Latvia” 13. oktobrī organizēja tiešsaistes diskusiju.

Tās ierakstu ikviens var redzēt “Sonido” Facebook lapā un ziņu portāla “Delfi” sadaļā “Tiešraides”.

Diskusijā piedalījās transformācijas trenere Sigita Pildava, SIA “Rimi Latvia” personāla vadītāja Gundega Kirilka, SIA «Sonido» īpašniece Inga Muižniece, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes vadītājs un neatliekamās medicīnas ārsta palīgs Alvis Osmanis un Valsts meža dienesta personāldaļas vadītāja Inita Avotiņa.

Zvanu centrs „Sonido” ir izveidojis sociālo projektu „Parunāsim?”. Tas ir tālrunis sarunām - 26564564, uz kuru piezvanot, ikvienam ir iespēja aprunāties, būt sadzirdētam un uzklausītam. Projekta komandas kodolu veido cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas ne vien prot, bet arī vēlas uzklausīt citus, saklausot un pieņemot sacīto, kā arī izprotot katra sarunu biedra sajūtas. 2020. gada pavasarī zvanu centrs “Sonido” un sociālais projekts “Parunāsim?” atbalstīja kustību #PaliecMājās.

Foto: publicitātes